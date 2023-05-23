Adana Büyükşehir Belediyesi ve Adana Satranç İl Temsilciliği’nce düzenlenen 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Ödüllü Satranç Turnuvası’nda dereceye giren sporculara ödülleri TÜYAP fuar alanında düzenlenen törenle verildi.ADANA (İGFA) - TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde iki gün süren turnuva 5 farklı kategoride düzenlendi. 15 ilden yaklaşık 400 sporcunun katıldığı yarışmada toplamda 55.500 TL para ödülü dağıtıldı. Dereceye giren sporculara nakdi ödülün yanı sıra madalya ve kupa de takdim edildi.

Dereceye giren sporcular:

A Kategorisi

1. Shahriyar Rahmanov

2. Gani Eren Ererdem

3. Sarp Şahin

4. İsa Gülbaş

5. Atakan Erdoğan

B Kategorisi

1. Kağan Harmanşa

2. Ege Öz

3. Muhammed Alhac Ahmed

4. Kayra Tamer Şen

5. Tahsin Efe Dönmez

B Kategorisi En İyi Kadın

1. Kayla Nil Zeybek

2. Ece Polat

3. Fatma Nisa Çelik

C Kategorisi

1. Yusuf Ziya Baysal

2. Kuzey Hanedan

3. Alperen Yiğit Benlice

4. Muşavvir Kaan Türköz

5. Berkay Semitay

C Kategorisi En İyi Kadın

1. Efsa Uğurel

2. Öykü Şençiçek

3. Asya Yağmur Gökoluk

10 Yaş ve Altı Kategorisi

1. Fatih Çelik

2. Mert Aslan Karakuzu

3. Mustafa Erdem Dönmez

4. Lena Ağgün

5. Altay Erdem Gök

10 Yaş ve Altı Kategorisi En İyi Kadın

1. Lena Ağgün

2. Alya Kürkçü

3. Hena Nurten Gündoğan

8 Yaş ve Altı Kategorisi

1. Yiğitcan Arı

2. Mert Şahin

3. Kais Emin Süner

4. Ahmet Ediz Güler

5. Mert Bal

8 Yaş ve Altı Kategorisi En İyi Kadın

1. Defne Özbay

2. Mina Kırık

3. Lina Kırık