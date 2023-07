Balıkesir Valiliği öncülüğünde Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Müftülüğü ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin katılımıyla düzenlenen Yaz Spor Okullarının açılış töreni Kurtdereli Spor Salonu’nda gerçekleştirildi.

Yaz döneminde gerçekleştirilecek yaz spor okulları ile özellikle maddi imkanı olmayan, kırsal bölgelerde yaşayan, koruma ve bakım altındaki çocuklar ve Kur’an kurslarına giden 5-18 yaş arasındaki çocuk ve gençlerle engelli bireyleri spor branşlarıyla tanıştırmak, onları kötü alışkanlıklardan korumak, aynı zamanda da yetenekli olan çocuk ve gençlerin de tespit edilerek başarılı birer sporcu yetiştirilmesini amaçlayan proje kapsamında 37 spor branşında 18 binin üzerinde çocuk ve gence ulaşılmak isteniyor.

Kurtdereli Spor Salonunda yoğun bir katılımla gerçekleştirilen Yaz Spor Okullarının açılışı saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Yaz Spor Okulu öğrencilerinin seremoni geçişiyle devam eden programda daha sonra protokol konuşmaları yer aldı. Konuşmaların ardından sporcuların çeşitli branşlarda yaptığı gösterilerle devam eden açılış töreni Yaz Spor Okullarına katılan çocuk ve gençlere şart, tişört ve antrenman filesi dağıtımıyla sona erdi.

“Çocuk ve gençler bu yaz spora doyacak”

Yaz Spor Okullarının açılış töreninde ilk olarak konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp, çocukları ve gençleri sporla kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmak istediklerini belirterek, “Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından her yıl 81 ilimizde düzenlenen GSB Spor Okulları, GSB Engelsiz Spor Okullarımız ve “Yüzme Bilmeyen Kalmasın” projemizi bu yıl Valiliğimiz koordinesinde kaymakamlıklarımız, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Müftülüğü ve ilçe belediyelerimizin katkılarıyla bu yıl 20 ilçemizde 37 branşta ücretsiz olarak kurslarımızı başlatmış bulunuyoruz. Yaza Hareketli Giriyoruz sloganıyla yaptığımız spor okullarımız 49 tesiste 14 portatif havuzumuzda, 5-18 yaş çocuk ve gençlerimize spor yaptırmanın heyecanı ve gururunu yaşıyoruz. Çocuklarımız ve gençlerimizin yaz tatilini spor ile geçirmelerini, zamanlarını doğru değerlendirmelerini, sporu hayatlarının bir parçası haline getirmeleri, sağlıklı bir yaşam sürmelerini, fiziksel ve zihinsel gelişimleri ile sosyal ilişkilerine katkı sağlamak, yeteneklerini ortaya çıkarmak amacıyla spor okullarımızı başlatıyoruz. Devletimizin inşa ettiği modern spor salonları, yüzme havuzları, antrenman salonları ve gençlik merkezleri ile daha iyi şartlarda tecrübeli ve donanımlı antrenörlerimiz eşliğinde sizlere daha iyi hizmet vermek için hep birlikte çalışıyoruz. Sevgili çocuklar ve gençler; sizler yarının kurucularısınız. Önünüzde sporla iç içe mutlu, uzun bir ömür var. Bugün yapılan her hizmet, inşa edilen her bir tesis, açılan her okul sizlerin yararlanması içindir. Bu yaz spor okulu döneminde de birbirinden eğlenceli farklı branşlar ve sizlere eğitim verecek değerli antrenörlerimizle buluşarak spora doyacaksınız” diye konuştu. Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp konuşmasının sonunda kendileri her zaman destek olan başta Vali Hasan Şıldak olmak üzere kurum ve kuruluşların yetkililerine teşekkür etti.

Yücel Yılmaz: “Şampiyon sporcular yetiştirmeye devam ediyoruz”

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ise törende yaptığı konuşmada çocuk ve gençlerin sporla gelişimlerini tamamladığını hatırlattı. Yılmaz, “Güzel olan her şeşin arkasında bir emek vardır. Bir bağa, gül bahçesine girdiğinizde altında tohumlama, sürme, sulama, budama vardır. Güzel bir şehrin de mutlaka altında emek veren vali, kaymakam, ilçe belediye başkanı, veli, eğitimci, antrenör vardır. Yaz okulları güzel bir şey yapmak için, hepiniz için planlanmış bir etkinlik. Velilerimiz destek olduğu için, öğrencilerimiz katıldığı için başta teşekkür etmek istiyorum. Ama yaz okulları Balıkesir’i başka bir noktaya taşıyor. Yaz Spor Okulları öğrencilerimizin tercih edeceği branşları, spor hayatlarını ve geleceğe daha iyi hazırlanmaları bir temel oluşturuyor. Ben burada başta il müdürümüz olmak üzere tüm emeği geçen antrenörlerimize teşekkür ediyorum. Ben gerçekten gezen bir belediye başkanıyım Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı olunca da hangi belediye ne iş yapıyor görüyorum, hangi vali nerede ne iş yapıyor onları da takip ediyoruz. Balıkesir de başka bir güzel. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. 18 binin üzerinde sporcumuz yaz spor okullarına kayıt yaptırdı ve yüzmeden atletizme spor okullarına katılıyor. Bakın, ben 9 yıl önce Balıkesir Karesi ilçesi belediye başkanı olduğumda Alparslan Türkeş Spor Tesisleri yeni yapılmış, bize teslim edilmişti. Biz 5 yıllık süre içerisinde 7 binin üzerinde lisanslı sporcuyla spor salonu, tenis kortu, yüzme havuzu, atletizm pisti, her şeyiyle beraber 7 bine yakın lisanslı öğrenciyle orayı Dinçer Orkan başkanımıza devrettik. Şu anda Balıkesir’de şampiyonlar çıkmaya başladı, 9 yılda ancak yetişti. Bir öğrencimizi Amerika’ya burslu gönderiyoruz, şampiyonlara ödüller veriyoruz, hepsine yetişiyoruz. İl genelinde şu anda da her yerde şampiyonlarımız yetişmeye başladı. 32 ayrı spor branşında Türkiye, dünya, olimpiyat şampiyonları yetiştirmeye çalışıyoruz. Hedeflerimiz var, Balıkesir’i güzel bir il yapalım. Ama burada bulunan velilerimizin desteğine ihtiyacımız var. Sürdürülebilirlik çok önemli. Başarı bir anda gelmiyor. Devam etmelerini teşvik etmemiz gerekiyor ve disiplin hayatın her alanında olması gereken bir şey. Hayatınız spor olsun, yaza hareketli giriyoruz” ifadelerini kullandı.

Vali Hasan Şıldak: “Bütün kurumlar bu organizasyonda bir araya geldi”

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak da törende yaptığı konuşmada Yaz Spor Okullarının hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. Vali Şıldak, “Yaz aylarına girdiğimiz bu dönemde spor okullarımızın açılış töreniyle yaza çok hareketli gidiyoruz. Balıkesir pek çok alanda olduğu gibi spor alanında da adından söz ettiren, başarılarına yenilerini ekleyen sürekli gelişme gösteren bir vilayet. Bu başarı kendiliğinden gelişmiyor, kendiliğinden oluşmuyor. Bunun pek çok sebebi var. Bu sebeplerin en başında da kurumlarımızın desteği geliyor. Bu desteği, bu organizasyonda da görüyoruz. Aslında önceki yıllarda yaz spor okulları Gençlik Spor Bakanlığımızın, il müdürlüklerimizin, ilçe müdürlüklerimizin kendi çapındaki çabalarıyla şekillenen çok güzel etkinliklerle süslenen ama bir ölçüde de yetersiz kalan çalışmalardı. Bu yıl en başta Büyükşehir Belediyemizin katılımı, diğer kurumlarımız yani Milli Eğitim Müdürlüğümüz, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğümüz ve Müftülüğümüzün de iştirakiyle toplumumuzun çok daha geniş kesimlerine yayılacak, daha güzel bir faaliyet haline gelecek. Katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediyemizin öncelikle spor alanında; sadece yaz spor okullarının desteklenmesi değil sporcu yetiştirmesi ve altyapı oluşturulması anlamında son derece büyük katkıları var. Bunları takdir ediyoruz, teşekkür ediyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız ilçe belediye başkanlarıyla birlikte bir bütün olarak spora büyük katkılar sağlıyorlar. Gençlik Spor Müdürlüğümüze; il müdürümüz başta olmak üzere bütün kadrosuna, bütün ekibine, ilçe belediyelerimize, kaymakamlarımıza yaz spor okullarına verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz. Burada görev alacak olan tüm spor insanlarına, antrenörlere, hocalara şimdiden başarılar diliyorum. Çocuklarını sporla buluşturan, sporu tercih eden, sağlıklı bir hayat için, sağlıklı bir toplum için spor diyen bütün velilerimizi de kutluyorum” dedi.

Açılış töre yapılan konuşmaların ardından sporcuların yaptıkları gösteriler büyük bir heyecanla izlenirken, yaz spor okulu öğrencilerine malzeme dağıtımıyla sona erdi.