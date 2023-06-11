Yıldırım Belediyesi, 17-18 Haziran’da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi üniversiteye hazırlanan gençler için deneme sınavı yaptı.

Yıldırım Belediyesi’nin üniversite adaylarının YKS başarılarını arttırmak ve sınav kaygılarını yenmelerini sağlamak amacıyla düzenlediği gerçeğe en yakın formattaki ücretsiz deneme sınavı, 500 gencin katılımıyla gerçekleştirildi. Bursa Teknik Üniversitesi’nde yapılan deneme sınavında ter döken öğrenciler sınav öncesi son kez kendilerini test etme imkânı buldu.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Öğrencilerimizin sınav formatına alışması ve heyecanlarını kontrol altına alması çok önemli. Düzenlediğimiz bu sınavlar ile öğrencilerimizin eksikliklerini ortaya koyuyor ve o konulara odaklanmalarını sağlıyoruz. Şehrimiz, üniversite sınavlarında dereceye giren birçok öğrenciye sahip. Onların daha iyi olmasını arzuluyoruz. Üniversite sınavlarına hazırlanan gençlerimizin her daim yanındayız” diye konuştu.