Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin desteklediği Gölcük Yücel Koyuncu Bilim ve Sanat Merkezi öğrencilerinden oluşan Robo-Gobi robotik takımı, bölge turnuvasında şampiyon oldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 9-16 yaş arası çocuk ve gençlerin kendilerini topluma duyarlı bilim insanı ve mühendis olarak görmelerini sağlayan, FIRST LEGO League Challenge uluslararası yarışmaya katılan Robo-Gobi robotik takımının yanında oldu. 2022-2023 Bilim Kahramanları Buluşuyor/FIRST LEGO League Challenge çerçevesinde Eskişehir’de yapılan bölge turnuvasına katılan Gölcüklü gençler, şampiyon oldu. Bölge Şampiyonu olan öğrenciler haziran ayında İzmir’de yapılacak Türkiye Turnuvasına katılmaya hak kazandı. Yarışmanın finali ise Amerika’da gerçekleşecek.