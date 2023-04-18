Bursa Kent Konseyi Gençlik Meclisi ve Genç BEKSİAD işbirliği ile bayram öncesinde depremzede çocuklar için kıyafet mağazası kuruldu.

6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki deprem sonrasında Bursa’da misafir edilen 0-12 yaşındaki depremzede çocuklar için Bursa Uludağ Üniversitesi Mete Cengiz Kültür Merkezi’nde kıyafet mağazası kuruldu. Bursa Kent Konseyi Gençlik Meclisi ve Genç BEKSİAD işbirliği ile gerçekleştirilen mağazada raflı elbise düzeni, askılı sistem ve giyinme kabinleri ile çocuklar için yeni kıyafetler alabilecekleri detaylı bir düzen oluşturuldu. Depremzede çocukları ile aileleri Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından temin edilen servisler vasıtasıyla alışverişe getirilip, tekrar ikamet ettikleri yerlere bırakıldı. Ayrıca genç gönüllülerden oluşan ekipler çeşitli oyunlar ve yüz boyama etkinlikleri ile çocukları eğlendirdi. 1000’in üzerinde kıyafet depremzede çocuklar için bayram öncesinde dağıtıldı.

Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan, BEKSİAD Başkanı Ömer Yıldız ve Bursa Uludağ Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Mehmet Aydemir de gençleri yalnız bırakmayarak kıyafet mağazasını ziyaret etti.

Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan, böylesine anlamlı bir çalışmaya imza attıkları için Gençlik Meclisi Başkanı Onur Koçak, Genç BEKSİAD Başkanı Yusuf Arıkan ile tüm ekibe teşekkür etti.

İBRAHİM USLU