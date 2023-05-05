Başkan Vahap Seçer Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi koordinesinde ‘Gelecek Mersin’ mottosu ile gerçekleştirilen ‘İnsan Kaynakları Çalıştayı’na katıldı.MERSİN (İGFA) - Mersin’in nüfusu hızla artan bir kent olduğunu ifade eden Başkan Seçer, nüfusunun resmi rakamlara göre 1 milyon 900 bin ancak fiiliyatta 2 milyon 600 bin olduğunu söyledi. Bu durumun işin hizmet ve yatırım boyutu olduğunu dile getiren Başkan Seçer, “Ama istihdamı, gençlerin geleceğini, toplumun geleceğini etkileyen de bir durumdur. Siz bana Mersin’de işsizlik oranı sağlık bir şekilde verebilir misiniz ya da istihdam oranını, işgücü oranını? Veremezsiniz, çünkü kayıt dışılık almış başını gitmiş. Bunlar realite” diye konuştu.

Küçük sanayide bulunan merdiven altı işletmelerde çok sayıda kayıt dışı çoğunlukla sığınmacı olan insanların çalıştırıldığını söyleyen Başkan Seçer, “Tarım alanlarına gidin bir kontrol edin, burada yaşadığı dahi kayıt altına alınmamış insanlardan oluştuğunu görürsünüz. Mersin bu ölçekte, bu gerçeklikte değerlendirilmeli. Biz de tabi ki kentin Belediye Başkanı olarak, hesabını halka veren bir yönetici olarak pür dikkat gerçekçi bir şekilde gerçekle yüzleşerek, yatırımlarımızı tedbirlerimizi almaya gayret ediyoruz” dedi.

“İşsizlikte had safhada kalifiye eleman sıkıntısı da”

Mersin’de, Türkiye ortalamasının bir tık üzerinde işsizlik olduğunu söyleyen Seçer, “Bu rakamlarında hem Türkiye'de hem bölgede gerçeği yansıtmadığını düşünüyorum kayıt dışılıktan dolayı. Bir belediye başkanı olarak gördüğüm şu; işsizlik had safhada fakat kalifiye eleman sıkıntısı da had safhada. Böyle bir paradoksal durum söz konusu” şeklinde konuştu.

“Liyakatlı kadrolar ve finansman, muazzam bir şey”

Başkan Seçer, özel sektör kaynaklı bir siyasetçi olduğunu, bu yüzden istihdamda liyakata önem verdiğini ve liyakatli yöneticiler ve personelle çalışmanın önemini bildiğini ifade ederek, “Ben farkında olmadan özel sektör kafasını kamu yönetimi ile harmanlamış bir yönetici olduğumu fark ettim. Belediye ile bir işletmeyi yönetmek arasında çok fark yoktur. İki tane temel ayağınız vardır, çok sağlam basacaksınız. Biri insan kaynağı, diğeri finansmandır. İkisini bulduğunuz zaman dünyanın en başarılı belediye başkanı olursunuz. Liyakatlı kadrolar ve finansman, muazzam bir şey. İş dünyası da öyle değil mi?” dedi.

Göreve geldiklerinde Büyükşehir Belediyesi’nde yüzde 18.3 oranında kadın istihdamı olduğunu, bu oranı yüzde 24.7 oranın yükselttiklerini kaydeden Başkan Seçer, sahile kazandırdıkları kafelerde de part-time öğrenci istihdam edildiğini anlattı. Seçer, “Bu modelleri çıkartırken; ben yapmıyorum bunu, Kariyer Merkezi’mizin de katkılarıyla işin uzmanlarından yararlanarak bunları yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Mersin’de işsizlik konusunda en az şikayet edilen kent haline gelecek imkanlar var”

Mersin’in Türkiye’deki vergi sırasında 5. , 6. sıralarda olduğunu fakat yoksullukta çok üst düzeylerde olduğundan söz eden Başkan Seçer, “Görülmeyen bir zenginlik de var Mersin’de. Ama muazzam bir yoksulluk da var. Uçurum son derece fazla. Mersin’de işsizlik konusunda en az şikayet edilen kent haline gelecek imkanlar var. Bacasız fabrikalar var. Bir tanesi turizm, bir tanesi tarım. Tarım memleketiyiz ama turizm memleketi değiliz. Mersin deyince anketlerde de bu çıkıyor. Turizm kenti diyor. Yatak sayına bak, komşu il ile senin aranda fersah fersah fark var. Bu sektörlerin canlandırılmasının son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Bu sorunları çözmek burada yapılan çalıştaylarla ortaya çıkacak. Bir bütün halinde düşünmek lazım. Merkezi hükümetten yerel yönetimine, üniversitelerden, STK’lara kadar birçok yapının, kurum ve kuruluşun iş birliğiyle çözülecek konular” dedi.

“Mersin; siyasal, stratejik ve güvenlik açısından çok önemli bir kent”

Mersin’de üretim ve istihdam odaklı yatırımların önünün açılmasını desteklediğini ifade eden Başkan Seçer, “14 Mayıs seçimleriyle partimiz iktidar olduğunda, Mersin için yoğun çalışacağım konulardan bir tanesi, istihdamı absorbe eden sektörlere yönelik özel teşvik paketlerinin çıkması olacak. Mersin son derece hızlı gelişen bir kent. Hem siyasal, hem stratejik, hem de güvenlik açısından da çok önemli bir kent” dedi.

“Mersin Türkiye’nin özeti sayılabilecek ve yabana atılmayacak bir şehir”

Yapılan bir çalışmanın sonuçları açıklanırken, kendisine ‘Türkiye’nin en zor kenti sizce neresi?’ diye bir soru sorulduğunu, kendisinin de önce İstanbul, sonra Ankara, İzmir gibi şehirleri söylediğini belirterek, ‘Türkiye’nin en zor kentinin Belediye Başkanlığı’nı yapıyorsunuz’ dediklerini aktardı. Bu anlamda, özellikle merkezi hükümetin dikkatinin bu bölgede olması gerektiğini ve kendisinin de bunu Cumhurbaşkanı ile metro konusunda yaptığı görüşmede söylediğini ifade eden Seçer, “Sonuçta bir netice alamadık, fakat kentine yatırım yapmak isteyen bir belediye başkanı olarak, kapıları zorlayarak vazifemizi yaptık. Haksızlığa uğradığımızı anlatmak istedik ve bunu da başardık. Mersin Türkiye’nin özeti sayılabilecek ve yabana atılmayacak bir şehir” ifadelerini kullandı.

Mersin’i, Toroslar’ın eteklerindeki endemik bir bitkiye benzeten Seçer, “Mersin’in tanıtımına, elimden geldiğince gayret sarf ediyorum. Ama bu sadece Büyükşehir Belediyesi’nin iradesiyle olmaz. Mersin’deki bütün aktörleri bu konuya dikkat çekmeye davet ediyorum” diye konuştu.

“Biz her sektöre hizmet verebilen her meslekte çalışan bir birimiz”

‘Gelecek Mersin’ mottosuyla hazırlanan ‘İnsan Kaynakları Çalıştayı’nda konuşan Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi Müdür Serkan Özada ise Mersin'in, insan kaynakları politikasını belirleyen bir öncü olduklarını söyledi. İşverenlerle iş arayanların en uygun şekilde bir araya gelmesini sağlayan mülakat simülasyonundan bahseden Özada, Kariyer Merkezi’nde 30 binden fazla vatandaşın kaydı olduğunu 21 bin 500 kişiye dönüş yapıldığını, 4 bin 500 kişinin de istihdama katılmasına rehberlik ettiklerini aktardı.

“Gençlerin girişim ruhunu harekete geçirmek için yapmaya çalıştığımız tek şey var; bir araya gelmek”

Özada, hem iş verenlerin hem de iş arayanların ihtiyaçlarına yönelik birçok projeyi devam ettireceklerini ifade ederek, Kariyer Mersin projesi, online eğitimler, kişilik envanteri ve yetkinlik raporu, iş arayanların özgeçmişlerini değerlendirebilecekleri bir platform olan kariyer tasarım merkezleri, Kampüs Mersin projesi gibi önemli projelerin de detaylarından bahsetti. Özada, “Gençlerin girişim ruhunu harekete geçirmek için yapmaya çalıştığımız tek şey var; bir araya gelmek. İşte bugün bunun için buradayız. Kampüs Mersin projesi Mersin Büyükşehir Belediyemiz başkanlığında yürütülecek. Kentin ortak projesi haline gelmesini istiyoruz” dedi.

Konuşmaların ardından yazar Ahmet Şerif İzgören tarafından; kurumsallaşma, markalaşma uygulamaları ve dijitalleşme konularında sunum gerçekleştirildi. Sunumun ardından ise Başkan Vahap seçer Yazar Ahmet Şerif İzgören ile çalıştaya desteğinden dolayı HiltonSa Adana-Mersin Genel müdür Abdurrahman Toprak’a birer plaket takdim etti.

“İstihdam, gelecek ve inovasyon için çok anlamlı bir çalıştay”

Kent Konseyi Başkanı Ayferi Tuğcu, istihdam açısından çalıştayın oldukça anlamlı olduğunu belirterek, “Şahane. Gerçekten çok anlamlı buluyorum. Kariyer Merkezi’nde çok kıymetli bir yapılanma oluştu. Şehrimize çok büyük değer katıyor. İçeriğinde de bütün şehri kucaklayan bir yapılanma var. İstihdam için, gelecek için, inovasyon için çok anlamlı buluyorum” diye konuştu.

“Kalifiye personelin olabilmesi için gerçekten eğitimler ve seminerler verilmesi lazım”

Çukurova SİFED ve Derya Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kış, Kariyer Merkezi’nin düzenlediği toplantıların iş insanları için çok önemli olduğunu, ifade ederek, “Mersin’de işsizlik çok fakat kalifiye personel yok. Kalifiye personelin olabilmesi için gerçekten eğitimler ve seminerler verilmesi. okulların açılması lazım. Bu açıdan da bundan sonra sadece okul okumak yeterli değil, okumayanın da kendini geliştirmesi gerekiyor. Bölgemiz Çukurova bölgesinde büyük bir bölge. Hem tarım hem turizm hem de lojistik bölgesi. Geniş bir alana hakimiz. Eğitimli insanlar yetirirsek bölgemizde iş sahasını daha iyi oluşturmuş oluruz. Ayrıca Ahmet Şerif İzgören’i getirerek ve Mersin’deki iş insanlarına bu eğitimi vererek güzel bir enerji sağlanmış oldu” dedi.

“Çalıştay çok kıymetli ve çok heyecan verici”

GİDERİK Proje Danışmanı Umut Oğur, çalıştayın hazırlıklarının aylardır sürdüğünü belirterek, “Şehrin 40 kurumu, İşgücü Piyasası Koordinasyon Kurulu’nu temsilen aylardır bu çalıştay için hazırlanıyor. Başlıklar, başlıklarla tartışılacak konular, şehirdeki insan kaynakları politikalarını belirlemek ve uygulamak adına çok önemli. Dolayısıyla çok kıymetli ve çok heyecan verici buluyorum” dedi

“Girişimcilik üzerine böyle bir çalıştayın olması güzel bir kazanç”

Vista Hotel Genel Müdürü Merve Yavuz Yolcu da çalıştayın istihdam ve girişimcilik açısından önemine değinerek, “Gayet verimliydi. Ahmet Şerif İzgören’i daha öncesinden de takip ediyorduk zaten. Hem bizim çalıştayımızla alakalı hem de Türkiye’nin geneli ile alakalı oldukça güzel konuları değindi. Aslında genel anlamda bizim çalıştığın kısaca bir özetini çıkardı. Girişimcilik üzerine de böyle bir çalıştayın olması Mersin için de kurumlarımız için de oldukça güzel bir kazanç” ifadelerini kullandı.