TEKNOFEST’te yarışacak gençlerle bir araya gelen Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, teknik malzeme desteği vererek, başarılar diledi.

Darıca Belediyesi, 27 Nisan- 1 Mayıs tarihlerinde İstanbul’da düzenlenecek TEKNOFEST yarışmalarına katılan gençlere bu yıl da destek veriyor. Bu çerçevede, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, TEKNOFEST’e hazırlanan gençlerle bir araya geldi.

Gençlere başarılar dileyen Başkanı Muzaffer Bıyık, "Milli teknoloji üretme ve geliştirme konusunda gençlerin ilgilerini artırmayı hedefleyen TEKNOFEST yarışmalarına katılmak isteyen gençlerimize desteğimiz devam ediyor. Geçen yıl proje üreten gençlerimize destek olmuştuk. Bu sene de bölgemizin gençlerini desteklemek amacıyla yarışmaya katılacak takımlara teknik malzeme katkısında bulunuyoruz. Darıca’mızın gençlerine inanıyor, yenilikçi projelerinizi heyecanla bekliyorum. Gençlerimizi seviyor, onları her alanda gelişmesi için belediye olarak elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın, gençlerimizin yanında olmaya, onları desteklemeye, onların geleceğe en iyi şekilde hazırlanmalarına katkı sağlamaya devam edeceğiz" dedi.