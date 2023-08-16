Antalya Büyükşehir Belediyesi, yurt dışında kendini geliştirmek isteyen gençlere yönelik yurt dışı değişim programı bilgilendirme toplantısı düzenledi.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesine bağlı Işıklar Gençlik Ofisi atölye çalışmaları ve eğitim programlarıyla gençlerin yeni buluşma noktası oluyor. Gençlik Ofisi’nde genç bireylere yönelik farklı alanlarda bilgilendirme toplantıları da düzenleniyor. Antalyalı gençlerin kendilerini geliştirmesi ve farkındalıklarının artması noktasında ‘Yurt Dışı Değişim Programları’ konusunda Işıklar Gençlik Ofisi’nde gerçekleştiren eğitimlerin ilk toplantısına gençler yoğun ilgi gösterdi.

FARKINDALIKLARININ ARTMASI SAĞLANIYOR

Toplantıda Büyükşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri Şube Müdürü Hayat Ekici Gürkan, gençleri yurt dışı değişim programlarına nasıl katılabileceklerine yönelik bilgilendirdi. Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı tarafından hayata geçirilen projeler ve değişim programları gençlere anlatılırken, farkındalıklarının artması, iş hayatlarına yön verecek projeler ile Avrupa Birliği fonlarını nasıl kullanabilecekleri gençlere tek tek anlatıldı.