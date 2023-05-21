İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Bostanlı’da düzenlenen Gençlik Festivali’ne katıldı. Stantları gezen ve sporcularla bir araya gelen Başkan Tunç Soyer, Streetball İzmir Cup 2023 turnuvasını da başlattı.İZMİR (İGFA) - Spora ve sporcuya önemli destekler sağlayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Bostanlı'da düzenlenen Gençlik Festivali alanını ziyaret etti. Başkan Soyer'e Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Hakan Orhunbilge, İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Ersan Odaman, İzmir Büyükşehir Belediyesi bürokratları, sporcular ve İzmirliler eşlik etti.

Başkan Soyer’e yoğun ilgi Streetball İzmir Cup 2023 turnuvasına katılan sporcularıyla bir araya gelen Başkan Soyer, basketbol turnuvasının başlangıcını da yaptı. Yasemin Kafe yanındaki etkinliklere katılan ve vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Soyer, festival kapsamında kurulan masa tenisi, badminton, futbol kalesi, okçuluk, speedball branşlarına ait deneyimleme alanlarında gençlerle de buluştu. Çim alanda oynayan 4 yaşındaki İdil Ayaz Şen Başkan Soyer’i karşısında görünce ‘Sana Söz’ diyerek sarıldı.

Final 2 Eylül’de Cumhuriyet Meydanı’nda İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı’nın her yıl düzenlenen 3x3 Sokak Basketbolu Şampiyonası bu sene festival kapsamında Bostanlı Etabı ile başladı. Bostanlı Rekreasyon Alanında bulunan basketbol sahalarında düzenlenen ilk etabın ardından oynanacak sekiz etap ile birlikte 2 Eylül’de Cumhuriyet Meydanı’nda son bulacak. 3x3 Sokak Basketbolu 2023 turnuvası, Türkiye Basketbol Federasyonu ile iş birliği ile düzenleniyor. Aynı zamanda turnuva etabı pazar günü finaller ve ödüllü yarışmalar ile son bulacak.