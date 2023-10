Daha yaşanabilir şehir için gençlerin fikirlerine önem verdiğini ifade eden İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, "Hayata geçirdiğimiz projeyle sizin hayallerinizin, özlemlerinizin peşinden gideceğiz. Sizlerin fikirleriyle, bu şehri daha yaşanabilir, daha modern ve daha sıcak yuva haline getirmek istiyoruz. Sizin fikirleriniz bu şehrin yönünü belirleyecek en değerli rehber" dedi.

İzmit Belediyesi ve İzmit Kent Konseyi Gençlik Meclisi ortaklığında vatandaşlara daha yaşanabilir bir şehir oluşturmak amacıyla başlatılan Fikirhane İzmit Projesi’nin lansmanı gerçekleştirildi. Dernekler Yerleşkesinde gerçekleştirilen programa, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet katıldı.

"Nereden gelmiş olursak olalım İzmit bizim evimiz"

Fikirhane İzmit Projesi’nin tanıtım toplantısında konuşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, "İzmit’in geleceğini gençlik enerjisiyle şekillendirmek, hareket etmek için bir aradayız. Her biriniz bu şehrin parçasısınız. Nereden gelmiş olursak olalım İzmit bizim evimiz. Başka bir yerde doğsak da sonuçta okuduğumuz, doyduğumuz, hayatımızı kurduğumuz İzmit hepimizin yuvası. Bütün çalışmalarımızı bu aidiyet duygusuyla şekillendirmeye çalışıyoruz. Bu projeyle sizin hayallerinizin, özlemlerinizin peşinden gideceğiz. Sizlerin fikirleriyle, bu şehri daha yaşanabilir, daha modern ve daha sıcak yuva haline getirmek istiyoruz. Bir şehir sadece yapılarıyla, caddeleriyle değil, onun insanlarıyla anlam kazanır. Sizler bu şehrin en değerli varlıklarısınız. Sizin fikirleriniz bu şehrin yönünü belirleyecek en değerli rehber. İnternette oluşturduğumuz platformunda projelerinizi paylaşabilirsiniz. Bu platform, kolay kullanımı ve basit arayüzü sayesinde her yaştan, her kesimde, özellikle siz gençlerin katkısını bekliyoruz" diye konuştu.

"Anne Taksi Projesi genç doktorun fikriydi"

Anne Taksi Projesi hakkında konuşan Başkan Hürriyet, "Bizim Anne Taksi Projemiz şu anda Adıyaman’da görev yapan Mehmet Salıcı adlı genç bir doktor arkadaşımızın fikriydi. ‘Böyle bir ihtiyaç var’ dedi. Çalıştık ve bir ay içerisinde uygulamaya geçirdik. Yüzlerce aileye ulaşım desteği verdik. Üreten genç bir beynin bize ulaşmasıyla elimizdeki yetkileri projeye dökerek uygulama gerçekleştirdik. Yüzlerce ailenin ihtiyacına çözüm üretmiş olduk. Bugün itibariyle projeleri kabul etmeye başlayacağız. Özellikle üniversite gençliğine dönük haftanın 7 günü akşam saatlerinde bir öğün ücretsiz yemek hizmetimiz var. Sadece Üniversite kimliğiyle rahat rahat yemek yiyebilirsiniz. Bu hizmeti üniversiteye yakın yere götürmeye çalışıyoruz. Üniversiteye yakın bir arazimizi tespit ettik. Orada çalışmaya başladık. Eğer orada bir sosyal tesis hizmeti sunabilirsek bu yemek hizmetimizi yine orada devam ettirmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

"Gençlik festivali yapmak istiyoruz"

Üniversite pazarını revize edildiğini belirten Başkan Kaplan, "Fikirhane İzmit ile birlikte üniversite pazarını daha etkin kullanmanızı sağlayacağız. 2 tane kütüphanemiz var. Kütüphanemizin hemen yanında gençlik sokağımız bulunuyor. O alanda youtube stüdyomuz var. Youtuberlar ücretsiz şekilde stüdyomuzu kullanabilir. Sanat Akademimizde de müzik yapan gençlerin kullanabileceği kayıt stüdyomuz var. Gençlik sokağımızın üzerinde İngilizce pratik yapabileceğiniz Talk and Smile Kafe mevcut. Orayı tüm öğrencilerimiz rahatlıkla kullanabilir. Dernekler yerleşkemiz geçmişte atıl olan bir alandı ancak yeniledik. Ücretsiz şekilde derneklerin kullanımına sunduk. Bu yerleşkeyi de öğrenci kulüpleri eğitim, toplantı gibi etkinliklerinde kullanabilirler. Sarısu Gençlik Kampımız var. Orayı baştan sona yenileyerek muhteşem hale getirdik. Geçmişte kulüplerle Gençlik Festivali yapmıştık. İnşallah yeniden yapmak nasip olur. Sizleri bir gençlik festivalinde Sarısu Kampımızda ağırlamak istiyoruz. Staj imkanlarımız var. Öğrencilere stajları açmış bulunuyoruz. Çınar Akademi bizim üniversiteye hazırlıkta göz bebeğimiz. Ücretsiz, profesyonel bir dershane. Öğrencilerimizin yüzde 90’ı geçen sene iyi üniversiteleri kazandı. Bu sene de öğrencilerimiz aldıkları eğitimle birlikte hayallerini gerçekleştirmek üzere çalışmalarına devam ediyor" ifadelerini kullandı.