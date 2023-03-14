İnegölspor Basın Sözcüsü Korhan Kaynakçı, Çarşamba günü erteleme maçında sahamızda ağırlayacağımız Menemen Futbol Kulübü maçına gelmek isteyen gençlerin ve bayan taraftarların bilet bedellerinin yönetim kurulu tarafından karşılanacağını söyledi.



Maça tüm taraftarları davet eden Kaynakçı, şunları söyledi:

“Hafta sonu sahamızda ağırladığımız zorlu Arvanutköy maçından 3 puan ile ayrılmanın mutluluğu içerisindeyiz. Yarında yine zorlu bir rakip olan Menemen Futbol Kulübü’nü sahamızda ağırlayacağız. Bu önemli maçta hedefimiz her zaman olduğu gibi 3 puan. İnşallah sahadan galibiyet ile ayrılacağız. Bu manada yönetim kurulu olarak, gençlerimizin ve bayan taraftarlarımızın müsabakayı ücretsiz izlemeleri yönünde bir karar aldık ve maça gelmek isteyen genç kardeşlerimiz ile bayan taraftarlarımızın bilet bedellerini bizler karşılayacağız. Tüm taraftarlarımızı maça bekliyoruz. İnşallah güzel oyun sonucu sahadan hep beraber mutlu ayrılacağız.”