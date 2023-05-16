15 - 21 Mayıs 2023 Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen çelenk sunma töreni, Alparslan Türkeş Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirildi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde başlayan Gençlik Haftası'na ilişkin törene; Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Keşan Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Vedat Çimen, spor antrenörleri ve öğrenciler katıldı.

Programda, Müdür Vedat Çimen’in Atatürk Anıtı’na çelenk sunmasının ardından, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı ise Keşan Gençlik Merkezi Akademi Faaliyetleri Üyesi Elif Nur Ozan yaptı.

Ali Kale ve Kardeşleri Ortaokulu Halk Oyunları ekibinin gösterilerini sergilemesiyle devam eden program, program, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.