Bilecik Gençlik ve Spor il Müdürlüğü öncülüğünde Gençlik Merkezleri dönem sonu programı düzenledi.

Hayatın her alanında donanımlı ve geleceğe hazır bir gençlik için Türkiye genelinde eğitimler veren Gençlik Merkezleri Bilecik özelinde de gençleri kültür, sanat ve bilimle buluşturuyor. Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde gençlere hizmet veren Bilecik Gençlik Merkezi, Pazaryeri ve Osmaneli Gençlik Merkezi, Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde dönem sonu gösteri programı düzenledi.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan program Gençlik Merkezleri tanıtım sunumuyla devam etti. Gençlik Merkezi üyesi Kadir Aslan’ın okuduğu Mona Roza şiiri salondakileri duygulandırdı. Konserle devam eden programın, eğitmen ve öğrencilerinin hazırlamış olduğu gitar ve bağlama dinletisi büyük beğeni topladı.

Tiyatro gösterisiyle devam eden program da Van Gogh Büyüsü adlı tiyatro gösterisi sahnelendi. Program toplu fotoğraf çekimi, Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir tarafından öğrencilere katılım belgesi takdim edilmesinin ardından son buldu.