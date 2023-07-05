Büyükşehir Belediyesi’nin “Gençlik Bursa’da Yollarda” projesine yeni rotalar eklendi. Üniversite eğitimi için Bursa’ya gelen gençlerin kenti daha iyi tanımaları için düzenlenen gezi programı, Bursa ve İznik’in tarihi mekanlarının yanında artık Karacabey Longozu ve Gölyazı’da da gerçekleştiriliyor.

Türkiye’nin farklı kentleri ve yurtdışından eğitim için Bursa’ya gelen üniversite öğrencilerinin Bursa’yı tüm değerleri ile tanımaları amacıyla gerçekleştirilen proje çerçevesinde, gençler her hafta Bursa ve İznik’in tarihi ve turistlik mekânlarını tanıma imkânı buluyor. Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı 2023 yaz dönemi gezilerine, Bursa ve İznik’in dışında Karacabey Longozu ve Gölyazı’yı da ekledi.

Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nden hareketle 35’er kişilik gruplar halinde rehber eşliğinde gerçekleşen gezilerden, üniversiteli gençler tamamen ücretsiz yararlanıyor. Karacabey Longoz Ormanlarında doğa yürüyüşü ile başlayan gezi, Longoz Ormanlarında bulunan Afrika evlerinde ücretsiz çeşitli ikramlarla devam etti. Gençler daha sonra Gölyazı’nın serin sularında tekne turu yaparak günü noktaladı.

Ücretsiz gezilerden yararlanmak isteyen, 15 - 29 yaş arası Bursa’da yaşayan gençler, Bursa Büyükşehir Gençlik Kulübü mobil uygulaması ve ‘gezi.bbgenclikkulubu.com’ internet adresinden online başvuru yapabiliyor.