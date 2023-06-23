Voleybol, karate, taekvondo, güreş, masatenisi, korttenisi, cimnastik, badminton, atletizm, okçuluk ve kickboks branşlarında bine yakın sporcuyla 19 Haziran’da başlatılan ücretsiz kurslar 7 Eylül tarihine kadar devam edecek.

Açılış programında konuşma yapan İnegöl Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Yusuf Şevki Yücel, sporcu gençlere ve ailelerine teşekkür ederek Kurban Bayramlarını tebrik etti. Kurslara katılan sporculara kurum logolu şapka hediye ederek hatıra fotoğrafı çekildi.

Kurs kayıtlarının devam ettiğini belirten Yücel, "Kurban Bayramı sonunda kaldığımız yerden devam edeceğiz. İnegöl halkımıza çocuklarını kurumumuzun ücretsiz yaz kurslarına veya herhangi bir kulübün kurslarına davet ediyorum. Çocuklarımıza spor alışkanlığını kazandırmak özellikle bu yaşlardaki gençlerimizin yaz tatilini ve boş vakitlerini verimli kullanmaları bakımından çok önemli. Lütfen bu hususta duyarlı olalım... Sizlere çok teşekkür ediyorum gençlerimize başarılar diliyorum" dedi.

Haber merkezi