Bursa’da gençlik ve spor projeleriyle gençlerin aktivite alanlarını genişleten Büyükşehir Belediyesi’nin, Yenibağlar Mahallesi’ne kazandırdığı Gençlik ve Spor Merkezi tamamlanma aşamasına geldi. Son hazırlıkların yapıldığı merkezin Temmuz ayı sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.

Kültür merkezleri, millet kıraathaneleri, spor tesisleri, yeni kütüphaneler, sosyal, kültürel, sanat ve sportif etkinliklerle özellikle genç nüfusa geniş bir yelpazede hizmetler sunan Bursa Büyükşehir Belediyesi, gençler için ayrıcalıklı bir tesisi de Yenibağlar Mahallesi’ne kazandırdı. İnşaatı tamamlanma aşamasına gelen Yenibağlar Gençlik ve Spor Merkezi projesi bünyesinde 1400 metrekare alanlı halı saha, 400 metrekare park, yürüyüş parkuru ve toplamda 200 metrekare iki katlı idari bina inşa edildi. Toplam kullanım alanı 420 metrekare olan idari binada alt katta sahaya hizmet verecek soyunma odaları, antrenör odası, çay ocağı ve ortak kullanım alanları bulunuyor. Binanın üst katında ise 140 metrekare alanlı kütüphane ve ders çalışma alanları, idari ofisler ve ortak kullanım alanları yer alıyor. Bina çevresine 600 metrekare sert zemin oluşturulurken, bahçe düzenlemeleri ve otoparkı ile gençlerin buluşma noktası olacak merkezde aynı zamanda haftanın belirli günlerinde diyetisyen ve psikolojik danışmanlık hizmetleri de verilecek. Artık tamamlanma aşamasına gelen merkezin, temmuz sonuna kadar tamamen hizmete hazır hale gelmesi planlanıyor.

Kaliteli zaman geçirecekler

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yapılaşma yoğunluğunun giderek arttığı bölgede özellikle gençlere hizmet verecek tesisin ciddi bir ihtiyaç olduğunu söyledi. Başkan Aktaş, “Bölge gençlerine hizmet verecek bir tesisi yapmakla ilgili sözümüz vardı. Biraz gecikmeli de olsa ayrıcalıklı bir merkezi bölgeye kazandırmış olduk. Spor yapmak isteyen veya ders çalışmak isteyen gençlerimiz burada kaliteli zaman geçirebilecek. Artık son aşamaya geldik, inşallah çevre düzenlemelerini de tamamlayıp, kısa zamanda hizmete açmayı planlıyoruz. Mahalle gençlerine şimdiden hayırlı olsun” dedi.