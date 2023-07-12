DİSK/Genel-İş Sendikası Balıkesir’de örgütlü olduğu belediyelerde iş yavaşlattı. Türkiye genelinde olduğu gibi Balıkesir'de 8 belediyede işçiler, hükümetten kadro başta olmak üzere halk ve taleplerinin yerine getirilmesi için seslerini yükseltti.BALIKESİR (İGFA) - DİSK’e bağlı Genel İş Sendikası tarafından hükümetten kadro ve ilave tediye haklarının verilmesi, ücretlerde iyileştirme, belediye şirket işçilerine uygulanan ayrımcılığı son verilmesi ve ücretlerdeki gelir vergisi kesintisinin düşürülmesi talebi ile Türkiye genelinde gerçekleştirdiği iş yavaşlatma eylemine Balıkesir Şubesi 8 belediyeden destek verdi.

DİSK Genel-İş Sendikası’nın Balıkesir’de örgütlü olduğu Gömeç, Burhaniye, Edremit, Balya, Gönen, Manyas, Bandırma ve Erdek Belediyeleri’nde sendika üyesi işçiler vatandaşların acil ihtiyaçlarını aksatmadan bir günlük iş yavaşlatma eylemi gerçekleştirdi. Belediye şantiyelerinde toplanan işçiler, “Belediye işçilerinin ücretleri iyileştirilsin”, “Belediye şirket işçilerine yapılan ayrımcılık son bulsun”, “Kadro hakkımız”, “Vergide adalet istiyoruz” gibi pankart açarak basın açıklamasında bulundu.

DİSK/Genel-İş Sendikası Balıkesir Şube Başkanı Hüseyin Ovalı, iş yavaşlatma eyleminin görev yaptıkları belediyeler ile ilgili olmadığını, daha önce sağlık emekçileri ve öğretmenlerin yaptığı gibi hükümete sesleri daha yüksek bir şekilde duyurabilmek için olduğunu ifade etti.

Başkan Ovalı, tüm belediye işçilerini 4 ana talebimiz etrafında mücadele etmeye çağırdı.

"İnsanca yaşayacak bir ücret için tüm ücretler iyileştirilmelidir!" diyen Ovalı, "Belediye şirket işçilerine uygulanan ayrımcılık son bulmalıdır! Kadro ve ilave tediye haklarımız derhal verilmelidir! Vergide adalet sağlanmalı ücretlerdeki gelir vergisi kesintisi düşürülmelidir! Belediye işçileri olarak sesimizi yükseltelim. Taleplerimiz için hep birlikte mücadele edelim ve kazanalım. Yaşasın Disk Yaşasın Genel-İş” diye konuştu.