Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde geri dönüşüm tesislerinde başlayan yangın yaklaşık 1 saat sonra kontrol altına alındı. Tesiste ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangın, Kartepe ilçesi Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan geri dönüşüm tesisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, atık malzemelerin bulunduğu depoda bilinmeyen sebeple yangın meydana geldi. Durumun ihbar edilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Alev alev yanan malzemelerin bulunduğu depoya giren itfaiye ekipleri, yapmış oldukları çalışmayla durumu kontrol altına aldı. Tesiste soğutma çalışmaları devam ederken dumandan etkilenen kimsenin olmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

(MEC-