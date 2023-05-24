Tarsus Fuarcılık tarafından bu yıl Vodafone Business’ın Platin Sponsorluğunda düzenlenen GESS Türkiye 2023 başladı.İSTANBUL (İGFA) - Ana sınıfından yüksek öğrenime kadar, eğitimin her kademesine yönelik teknoloji, ürün ve uygulamaların Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda bir arada sergilendiği fuar, 26 Mayıs Cuma akşamına kadar gezilebilecek.

DİJİTAL SINIFLAR VE ROBOTİK UYGULAMALAR ÖNE ÇIKIYOR

Dünya çapında düzenlenen GESS fuar ve konferansları serisinin Türkiye ayağı, bu yıl Vodafone Business sponsorluğunda düzenleniyor.

Fuarda; tebeşirli klasik kara tahtaya yazılanı dijital ekrana aktaran yeni nesil akıllı tahtadan, öğretmenlerin ihtiyaç duydukları eğitim materyallerini sınıfta oluşturabilecekleri 3D yazıcı teknolojilerine, eğitimi pekiştiren robotik setlerden yeni nesil dijital sınıflara kadar pek çok teknoloji bir arada sergileniyor.

Fuarın üçüncü günü Hackidhon heyecanı var! Bilişim Garajı tarafından düzenlenen ve öğrencilerin takım çalışması, problem çözme, yaratıcı ve eleştirel düşünme gibi becerilerini geliştirmesine imkan tanıyan Hackidhon yarışması, GESS Türkiye’nin ev sahipliğinde gerçekleşiyor.

50’ye yakın takımın kendi yaş gruplarında üçer kişilik gruplar halinde katıldığı yarışmanın bu yılki problem sorusu “Sürdürülebilirlik” olacak. Takımlar, bu probleme, donanımsal veya yazılımsal bilişim araçlarını kullanarak uygun çözümler geliştire