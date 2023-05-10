Getir’in, üniversite öğrencilerine yönelik yenilenen staj programı GetirRise’a başvurular başladı. Öğrencilerin farklı alanlardaki gelişimine odaklanan program, eş zamanlı olarak 360 derecelik bir çalışan deneyimi sunuyor.

Hızlı teslimat sektörünün önde gelen şirketlerinden Getir’in, üniversite öğrencilerinin yetkinlik ve gelişimlerine odaklanan uzun süreli yenilikçi staj programı GetirRise’a başvurular açıldı. Yapılan açıklamaya göre, dijitalleşen dünyada kariyerlerine, Getir gibi bir teknoloji şirketinde başlamaları için tasarlanan staj programı, üniversite öğrencilerinin yepyeni donanımlar kazanarak büyüme yolculuklarına katkı sağlamak üzere hazırlandı. Üniversitelerin 3 ve 4’üncü sınıflarının yanı sıra yüksek lisans programlarında kayıtlı öğrencilerin de başvurabileceği staj programı, teorik ve pratik eğitimlerin birleştiği, saha ziyaretlerinin, departmanlar arası geçişlerin yer aldığı deneyime dayalı bir gelişim sürecini kapsıyor. 360 derece çalışan deneyimi sunan bu staj programı ile öğrenciler, dünyada bir ilki Türkiye’de başlatarak, market ürünlerini dakikalar içinde kullanıcılarla buluşturan Getir’in kültürünü, çalışma biçimini ve farklı ekipleri deneyimlerken, staj programı sonunda şirkette çalışma fırsatı yakalayabiliyor.

Konu ile ilgili değerlendirmede bulunan Getir İnsan Departmanı’ndan Sorumlu Başkan Yardımcısı Başak Evrim Daltaban, “Yenilikçi bir şirket olarak, yeni nesil yeteneklerin öğrenmeleri, gelişmeleri ve geleceğimize katkıda bulunmaları için onlara fırsatlar oluşturmaktan heyecan duyuyoruz. Tasarladığımız GetirRise staj programıyla sunduğumuz dinamik öğrenme ortamı, her öğrencinin yetenekleri ve kabiliyetlerine dayalı kişiselleştirilmiş bir gelişim yolculuğu sunuyor. Programa başvururken departman tercihi yapan stajyerlerimizin Teknoloji, Data, Ürün, Tedarik Zinciri, Pazarlama, Finans, Operasyon, Transformasyon ve İnsan gibi departmanlardan hangisinde görev alacağı eğitim ve yetkinliklerinin yanı sıra Getir’in ihtiyaçlarına göre şekilleniyor. Ayrıca stajyerlerimiz program boyunca departmanlar arası rotasyonlarla farklı ekiplerin çalışma dinamiğini deneyimliyor. Staj programına dahil olan tüm stajyerler de tüm Getirliler gibi projelerde aktif rol ve sorumluluk üstleniyorlar” diye konuştu.

Staj programı öğretici ve fırsatlarla dolu bir süreç sunuyor

Yöneticileriyle yaptıkları performans değerlendirmeleri ve geri bildirim görüşmeleri ile yetkinliklerini geliştirecek GetirRise stajyerleri, programı başarıyla tamamladıktan sonra şirketten tam zamanlı iş teklifi alma fırsatı da yakalıyor.

Verilen bilgiye göre, üniversite 3. ve 4.sınıf öğrencilerinin yanı sıra yüksek lisans öğrencilerinin katılabileceği staj programına, mayıs ayı itibarıyla Getir’in Linkedin hesabı üzerinden başvuru yapılabiliyor.