Sakarya Büyükşehir Belediyesi asfalt çalışmaları çerçevesinde Geyve ilçesine bağlı 3 mahallenin yollarını yenileyerek, 17 kilometrelik grup yoluna 23 bin ton asfalt serimi gerçekleştirdi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi asfalt serim işlemlerine hız kesmeden devam ediyor. Şehir merkezi, 16 ilçe ve kırsal mahallelerde planlanan program dahilinde çalışmalar gerçekleştiren ekipler, son olarak Geyve ilçesi Kamışlı, Kulfallar ve Doğantepe mahalleleri grup yolunda sona geldi. Büyükşehir, 3 mahallenin ilçe merkezine bağlanmasını sağlayan arteri sil baştan yeniledi. Büyükşehir belediyesi ekipleri 17 kilometrelik grup yolunu 23 bin ton asfalt kullanarak yeni yüzüne kavuşturdu. Bölge halkının merkeze ulaşımını rahat ve konforlu hale getiren ekipler gündüz gece çalışarak Geyve Kamışlı, Kulfallar ve Doğantepe grup yolunda işlemleri tamamladı.