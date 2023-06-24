Balıkesir Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcusu Muhsine Gezer, 2023 VIRTUS Global Oyunları'nda Özel Sporcular Kadın Milli Takımı ile birlikte ‘Oyunlar’ rekorunu kırarak altın madalya kazandı. Gezer, 800 metrelik bireysel bayrak yarışında da 2. oldu.BALIKESİR (İGFA) - 2-11 Haziran 2023 Tarihinde Fransa’nın Vichy Kentinde 70 ülkeden 1200’e yakın Paralimpik Sporcunun katılımı ile gerçekleşen, 2023 VIRTUS Global Oyunları'nda 4x100 metre Kadınlar Bayrak Koşusunda içerisinde Balıkesir Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcusu Muhsine Gezer'in de bulunduğu Özel Sporcular Kadın Milli Takımımız oyunlar rekorunu kırarak 51.86'lık derece ile altın madalya kazandı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor Kulübü Atletizm Branşı sporcusu Muhsine Gezer, 800 metre bireysel bayrak yarışında ise 2. oldu. Balıkesir Büyükşehir Belediyespor Başkanı Yücel Yılmaz, sporcuyu tebrik ettiğini ve bundan sonraki yarışmalarda da büyük başarılara imza atacağını dile getirdi.