Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, "Gezi Tekneleri ve Kişisel Deniz Taşıtları Yönetmeliği Standartlar Listesi'ni yeniden belirledi.ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Gezi Tekneleri ve Kişisel Deniz Taşıtları Yönetmeliği Standartlar Listesi'ne ilişkin tebliğde güncelleme yaptı.

Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre 5/5/2017 tarihli ve 30057 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gezi Tekneleri ve Kişisel Deniz Taşıtları Yönetmeliği ile atıfta bulunulan AB direktifi kapsamındaki standartlardan Türk Standardları Enstitüsü tarafından uyumlaştırılmış standartlar ve/veya uyumlaştırılmış standarda karşılık gelen uyumlaştırılmış ulusal standartların listesi güncellendi.

Buna göre, 18/3/2018 tarihli ve 30364 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gezi Tekneleri ve Kişisel Deniz Taşıtları Yönetmeliği Standartlar Listesine İlişkin Tebliğ yürürlükten kaldırıldı.

61 farklı standardın yer aldığı Standartlar Listesi'ne ulaşmak için tıklayabilirsiniz