Bingöl'de Genç için Bir Saat Derneği, 23 Nisan Çocuk Bayramı'nı kutlamak amacıyla Bingöl Sevgi Evleri'nde etkinlik düzenledi.Bingöl Güncel TV / BİNGÖL (İGFA) - Sevgi Evleri’ndeki çocuklarla bir araya gelen dernek üyeleri, bayram kutlaması için çeşitli oyunlar oynadı.

Aynı zamanda, Sevgi Evleri’ndeki çocuklar için özel olarak hazırlanan 23 Nisan hatıra köşesini ziyaret ettiler.

Genç için Bir Saat Dernek Başkanı Anıl Korkut, çocukların sevinçlerini ve mutluluklarını görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, çocukların hayallerini desteklemek ve onlara umut vermek için dernek olarak faaliyet gösterdiklerini vurguladı. 23 Nisan’ın önemine vurgu yapan Başkan Korkut, çocukların haklarını ve değerini vurguladı ve onlara güçlü bir gelecek için destek olacaklarını belirtti.

Bu güzel etkinlik, Bingöl Sevgi Evleri’ndeki çocukların bayramı coşkuyla kutlamalarına vesile olurken, Genç için Bir Saat Derneği’nin çocuklara yönelik duyarlı ve destekleyici çalışmalarına bir örnek oluşturdu.