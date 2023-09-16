Sakarya’nın Akyazı ilçesinde mide bulantısı, kusma, baş dönmesi ve halsizlik şikayetleri olan 6 mevsimlik işçi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu.

Yongalık Mahallesi Civek Sokak’ta meydana gelen olayda, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nden gelen mevsimlik tarım işçileri A.Ç., D.Ç., S.G., H.Ç., M.Ç. ve S.Ç.’de mide bulantısı, kusma, baş dönmesi ve halsizlik şikayetleri başladı. Bu şikayetler üzerine 6 işçi, Akyazı Devlet Hastanesi’ne başvurdu. Gıda zehirlenmesi şüphesi ile hastaneye başvuran kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu ve müşahede altında tutuldukları öğrenildi.