Orhaniye mahallesinde meydana gelen olayda hırsızlık için girdiği park halindeki minibüste mahsur kalan şüpheli, polis ekiplerince kurtarıldı. Şüpheli Berat A.(22) gözaltına alındı.

Olay Orhaniye Mahallesi 1. Manolya Sokakta Sabri Çapraz'a ait 16 Y 3516 plakalı minibüste meydana geldi. Şüpheli Berat A.(22) park halindeki minibüsün kapısını açıp aracın içine girdi. Aracın kapısını kapatan şüpheli, bir kaç dakika sonra çıkmak için kapıyı açmak istedi. Aracın arka ve yan kapıları kilitli olduğu için açamayan şüpheli, kapılara vurarak açmayı denedi. O sırada sesi duyup dışarıya çıkan sokak sakini Semiha Buyruk(80), araçtan seslerin geldiğini fark edip araca yaklaştı. Araç içindeki kişiye seslenen kadın, şüphelinin "içeride kaldım, kapıyı aç" demesi üzerine olayı komşularına söyledi. Vatandaşlar polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, kapıyı açarak şüpheliyi yakaladılar. Şüpheli gözaltına alındı.

Hırsızlık şüphelisinin yakalanmasını sağlayan Semiha Buyruk(80), olayı anlattı. Sesi duyup dışarıya çıktığını söyleyen Buyruk, "Dışarıya çıktım sesler geliyordu. Sabri ne oldu diye seslendim. Ben Sabri değilim beni kapattılar, kapıyı aç dedi. Bende anahtarları isteyeyim dedim. Komşulara haber verdim. Gelin araçtan ses geliyor dedim. Sonunda yakaladım" dedi.

UYUMAK İÇİN GİRDİM

Şüpheli Berat A.(22)'nın ifadesinde gece soğuk olmasından dolayı ısınmak için araca girdiğini, kilitli kaldığını söylediği öğrenildi.