Gürsu Belediyesi Genç Dijital Girişimcilik Akademisi projesi çerçevesinde ikinci dönem mezunlarını verdi.

Gürsu Belediyesi öncülüğünde, BEBKA koordinasyonunda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı SOGEP 2023 yılı başarılı projeler çerçevesinde başlatılan akademinin yeni mezunları düzenlenen törenle sertifikalarını aldı. 18 ay süren Akademi’de gençler e-ticaret ve dijital pazarlama becerilerini geliştirdi. 120 saatlik teorik, 80 saatlik uygulamalı eğitimler çerçevesinde 37 genç eğitim gördü.

Gençlere sertifikalarını takdim eden Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Yeni nesil meslek trendlerini takip edip, gençliğimiz ile sektörler arasındaki köprüyü kurduk. Şimdi o köprüyü sağlamlaştırma vakti. Sayısız gencimizi iş sahibi yaparken, sayısız gencimize de dolaylı olarak eğitim verdik. Geliştirdiğimiz yeni projelerle daha çok gencimize dokunmaya devam edeceğiz” dedi.

Kaynak: BÜLTEN