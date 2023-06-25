Girişimci Hasan Hüseyin Sarıbacak’ın geliştirdiği ve faydalı model patenti verilen hayalet kemerler, güvenlik nedeniyle havalimanında kemer çıkarma devrini sona erdiriyor.İSTANBUL (İGFA) - Okulların kapanmasının ardından gelen dokuz günlük bayram tatili, havaalanlarındaki yoğunluğu artırdı. Havaalanında bekleme süreleri 190 dakikayı aştı. Bu sürenin büyük bir bölümü x-ray cihazı ve metal dedektörlerin bulunduğu güvenlik kontrol noktalarından kaynaklanıyor.

Ezio Moda markasıyla piyasaya sürülen hayalet kemer, havaalanında, dış kapıdan uçağa kadar olan yolda hiç durmadan ve zaman kaybetmeden ilerleyebilmenizi sağlıyor.

Metal dedektörlerinde ötmeyen kemerin kendisini ya da tokasını çıkarmak gerekmiyor. Kalabalık içinde kemer çıkarma, takma stresi yaşatmıyor.

Firma yetkilisi Kadir Sarıbacak, yüzde 100 yerli üretim olan hayalet kemerin, havaalanlarının yanı sıra, adliyeler, alışveriş merkezleri gibi tüm kamusal alanlarda, getirdiği kolaylıklar sayesinde hayatı kolaylaştıracağını söyledi.