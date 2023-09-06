2 Eylül günü saat 18.00 civarlarında, Serdivan ilçesinin Mavi Durak bölgesinde bulunan bir kafede ilginç bir olay yaşandı.

Sefa Ö., hesabını ödemek için kredi kartı veya nakit parası olmadığını iddia ederek, 120 TL'lik hesap tutarını iş yerinin sahibi Oğuzhan A.'nın banka hesabına transfer etmek istediğini söyledi. Oğuzhan A. bu teklifi kabul edip, telefonundan hesap bilgilerini açtı ve beklemeye başladı. Bu sırada telefonunu Sefa Ö.'ye verip, kafeden çıktı.

Sefa Ö., Oğuzhan A.'nın IBAN numarasına 120 TL'yi gönderdikten sonra annesini aramak istediğini belirterek Oğuzhan A.'dan telefonunu istedi. Oğuzhan A., isteği doğrultusunda telefonunu Sefa Ö.'ye verdi. Ancak mobil bankacılık uygulaması hala açıktı. Sefa Ö., telefonunun başında, kendisine 40 bin TL'lik bir para transferi yaptı.

Sefa Ö., telefonu Oğuzhan A.'ya geri verip, kafeden ayrıldıktan sonra kaçarak uzaklaştı. Ancak iş yerinin sahibi Oğuzhan A., bir süre sonra hesabını kontrol ettiğinde, dolandırıldığını ve parasının eksik olduğunu fark etti. Bu durumun üzerine güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek polise başvurdu.

Polis ekipleri, Oğuzhan A.'nın şikayeti üzerine harekete geçti ve Sefa Ö.'nün yakalanması için çalışmalara başladı. Kafe çalışanı Eren İpek, olayın yaşandığı anı şöyle anlattı: "Olay yaşandığında buradaydım. Her zaman müşterimiz olan Sefa Bey kafemize gelip tatlı yedikten sonra hesabını ödemeye kalktı. Nakit parası olmadığını söyledi ve Oğuzhan Bey'in banka bilgilerini istedi. Hesap tutarı 120 TL'yi ödedikten sonra, 'Annemi arayacağım' diyerek Oğuzhan Bey'den telefonunu aldı. Ancak banka uygulaması hala açıktı ve kısa sürede kendi hesabına tam 40 bin TL transfer etti. Telefonu Oğuzhan Bey'e geri verip, kapıdan çıktı. Kapıdan çıktıktan sonra ise koşarak uzaklaştı."