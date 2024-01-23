Gümüşhane İktisadi Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, 17. yıl dönümünü Küçükçekmece Belediyesi Nikah Sarayı’ndaki programla coşkuyla kutladı.

Gümüşhane İktisadi Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, 17. yıl dönümünü Küçükçekmece’de kutladı. Geceye Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, ve AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay’ın yanı sıra siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile çok sayıda Gümüşhaneli iş insanı da katıldı. Gecede, Gümüşhaneli yerel sanatçıların söylediği şarkılara, katılımcılarla horon ve oyunlarla eşlik ederek, gönüllerince eğlendi.

GİYAD Başkanı Bayram Erdem, programda yaptığı konuşmada, “GİYAD’ın 17. yılında Gümüşhane gecemize hoş geldiniz. Yaklaşık iki buçuk yıl önce GİYAD’da göreve geldik ve yeni bir yönetimle çalışmalarımıza devam ettik. Kendi imkanlarımızla yürüttüğümüz bu çalışmalar, yetim ve ihtiyaç sahibi çocuklara hediyeler, öğrenci bursu, ihtiyaç sahibi ailelerle ve deprem bölgesiyle dayanışma ve bunlarla birlikte sosyal ve kültürel alanda faaliyetler yaptık ve yapmaya gayret ediyoruz. Siyasetin bazen kırıcı ve inciten diline karşı, sivil toplumun yapıcı, uzlaştırıcı, barıştıran ve güven veren bir dili olmaya ve Küçükçekmece’de derneklerimizle bir araya gelmeye, ortak aklı inşa etmeye başladık. Bu süreçte ve bu gecede, bizleri hiç yalnız bırakmayan dernek başkanlarımıza, kanaat önderlerimize teşekkür ediyor, şükranlarımızı sunuyorum” dedi.