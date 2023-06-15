Gölpazarı Halk Eğitimi Merkezi, Giyim Üretim Teknolojileri kursunun yılsonu sergisini düzenledi.

Sergiyi ziyaret edenler, öğrencilerin birkaç ay içinde sıfırdan başlayarak elde ettikleri ilerlemeyi büyük bir beğeniyle karşıladı. Kursiyerler, hayal ettikleri ve tasarladıkları ürünleri sergileyerek ziyaretçilere bilgi verdiler. Sergiye katılan hanımlar, ev ekonomisine katkı sağladıklarını vurgulayarak, her kadının küçük adımlarla büyük başarılara ulaşabileceğini bir kez daha kanıtlamış oldular.

Gölpazarı İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü, ‘Güçlü Kadın Güçlü Toplum’ sloganıyla yola çıktığı bu önemli projede emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti. Sergiye Gölpazarı İlçe Kaymakamı Mustafa Nevzat Mercan, Belediye Başkan Vekili Ufuk Bozkan, Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol ve diğer protokol üyeleri de katıldılar.

Bu etkinlik ile Gölpazarı Halk Eğitimi Merkezi’nin kursiyerlerine sağladığı destek ve imkânlar sayesinde kursiyerlerin yeteneklerini sergileme fırsatı buldu. Sergide sergilenen ürünlerin kalitesi ve öğrencilerin elde ettiği ilerleme, ziyaretçiler arasında büyük ilgi ve takdir topladı.