Gizemli mezar bir ilçeyi ikiye böldü

Çeltikçi mahallesinin merkezinde yolun kenarında bulunan mezarın sırrı çözülemedi. Mahalle Muhtarı Rıdvan Uslu, "Gelin" hikayesinin şehir efsanesi olduğunun altını çizdi.

Sosyal medyada bir gencin mahalledeki mezarın görüntüsünü "Yeterki evleneyim kapısında öleyim" başlığıyla sosyal medya hesabından paylaştığı Videoyu 9.6 Milyon kişi izledi. Milyonlarca kişinin izlediği video, ilgi odağı olurken konunun gerçeği yansıtmaması tepki çekti.

İLGİNÇ İDDİA

Sosyal medyada paylaşılan Videoda şu ifadelere yer verildi;"Bir kız bu binada oturan bir oğlana aşıkmış. Hiçbir şekilde kavuşmalarına izin vermemişler. Kız ince hastalığa yakalanmış (verem) "Yeter ki evleneyim kapısında öleyim" diyormuş. Kızın haline acıyıp iyileşir umuduyla evlendirmişler. Kapıya gelin geldiğinde içeri bir adım daha atamadan son nefesini vermiş. Oturanlar değişmiş, bina değişmiş mezar hep orada kalmış. "

ŞEHİR EFSANESİ

Paylaşımın yalanlayan Çeltikçi Mahallesi Muhtarı Rıdvan Uslu, "Benim çocukluğum bu mahallede geçti. Eski evimin önündeydi bu mezar. Çocuk iken bazı vatandaşlar, mezar başında mum yakarlardı. Bilmezlerdi kimin mezarı olduğunu. 90 yaşında dedelerimize sorduk onlarda kim olduğunu bilmiyor. Mezarın yanında ki ev dedemin evi, dedeme sordum o da bilmiyor. Amca oğlu eski evimizi yıktı, yerine ev yaptı. Evi yaparken de mezarı restore ettirdi. Mezarın hikayesini bilen yok. Keşke bilen olsa da bende soranlara anlatsam. Sen nasıl bilmeden muhtar oldun diyorlar. Ben 55 yaşındayım, 90 yaşında adam bilmiyor ben nasıl bileceğim. 'Bir çocukla, kız birbirini seviyormuş, gelin ölmüş, buraya defnetmişler' diye söyleyenler olmuş. Bunun gerçekliği yok. Amcamın oğlu burayı restore edip, çiçek dikti. Mezarda kadın mı, erkek mi yatıyor bilen yok. Kulaktan dolma şeyler. Geçerken dua okuyorlar. Kimse hikayesini bilmiyor. Yaşlılar bu konuyu bilmiyorsa, gençler nasıl bilecek. Gelin hikayesi Şehir efsanesi. Keşke gerçek olsa bizde o şekilde anlatırız. Ama bu konunun tarihçiler veya yetkililer tarafından araştırılmasını istiyorum" dedi.

SÖYLENTİ

Mahalle sakini Hüseyin Koyuncu(58), "Mezarla evim arasında 50 metre var. Yıllardan beridir sormadık insan kalmadı. Bir gelin mezarı var diye söyleniyor. Kesin bir şey söyleyen yok. Mahallemizde oturan yaşlılara sordum. Hiç biri kesin bir şey söyleyemiyor. Bir gelin var diye söylenti var." dedi.