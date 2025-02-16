Mersincik Mahallesi’nde meydana gelen olayda, kimliği bilinmeyen şahıs, mahalleliyi alarma geçirdi. Edinilen bilgiye göre, akşam saat 18.00 sıralarında elinde valiz, üzerinde kırmızı polar bulunan 25-30 yaş aralığında bir şahıs, önce mahalleyi sokak sokak gezerek evleri yokladı. Son olarak Murat Yahşi’nin (41) kapısına giderek zili çaldı. Kapıyı evin kız çocuğu açtı. Gizemli şahıs, evde kimsenin olup olmadığını sordu. Bunun üzerine çocuk babasına seslendi. Kapıya çıkan Murat Yahşi, tanımadığı kişiye ne istediğini sordu. Şahıs eve girip çay içmek istediğini söyledi. Bunun üzerine Yahşi, evin uygun olmadığını ama mutlaka çay içmek istiyorsa mahallenin kahvehanesine götürebileceğini söyledi.

Kahvede çay içme teklifini reddetti, yine eve girmek istedi

Teklife sıcak bakmayan şahıs tekrar içeri girmek istedi. Ev sahibinin direnç göstermesi üzerine sert tavırlarla evden uzaklaştı. Durumdan şüphelenen ve endişe duyan Murat Yahşi, muhtar Yakup Çolak’ı aradı, durumu anlattı. Başka komşularından da benzer şikayetler alan muhtar ve Yahşi polisi aradı. Mahalleye gelen polis, gizemli şahsı camide buldu. Şahıs, polis ekiplerince karakola götürüldü. Ardından mahalleliler arasında şahısla ilgili bilgi paylaşımları başladı. Birçok kişinin aynı kişiden rahatsızlık duyduğunu söylemesi üzerine muhtar Çolak ve baba Yahşi polis merkezine gidip şikayetçi olmak istedi.

Sokaklarda şahsı aradılar fakat bulamadılar

Karakoldan şahsın merkeze getirilmediği bilgisini alan muhtar ve komşusu yeniden mahalleye döndü. Ailelerine ve evlerine zarar gelmesinden tedirgin olan mahalleliler sokaklarda şahsı aramaya başladı. Ancak şahsın bir daha izine rastlayamadı.

"Elindeki valizi sorunca ‘Allah’ın gönderdiği zatım’ dedi"

Yaşadıkları tedirginliği anlatan Murat Yahşi, "18.00 gibi işten geldim. 18.30 civarında kapı zilim çaldı. Evime bir şahıs geldi. Kapıyı çocuğum açtı. ‘Evde kimse var mı?’ diye sordu. Kapıya geldim. Bana ‘Çay içmeye geldim’ dedi. ‘Seni tanımıyorum. Çay içmek istiyorsan kahveye gidelim’ dedim. Kahveye gelmek istemedi, özellikle evime girmek istedi. Elinde valiz vardı, çantasını sordum. Üzerime farklı bir biçimde gelmeye kalktı. Bir anda ters dönüşü oldu, ’Allah’ın gönderdiği zatım’ dedi. Daha muhatap olmadım, bıraktım" dedi.

"Evde olmayabilirdik, çocuklarımıza zarar verebilirdi"

Muhtarla iletişime geçtiğini belirten Yahşi, "Daha sonra durumu polise ihbar ettik. Şahıs evime gelmeden önce de karşı komşuma beni tanıdığını söyleyerek beni sormuş. Birkaç kişi daha görmüş, birkaç kişinin daha evini kontrol etmiş. Mahalleli olarak şu an tedirginiz. Çoluğumuz çocuğumuz var. Evde olmayabilirdik. Çocuklarımıza zarar verebilirdi. Yarın öbür gün hırsızlık olayları olabilir. Mahalleden birkaç kişiden daha polise ihbar düşmüş" diye konuştu.

"Tekrar gelip bize zarar vermek isteyebilir. Şahsın araştırılmasını istiyoruz"

Mahallede herkesin birbirini tanıdığını belirten Yahşi, "Mahallemizde zararlı insan yoktur. Evlerimizden çıkıyoruz, çocuklarımızı bırakıyoruz. Kapı önlerinde özel eşyalarımız da olabiliyor. Hırsız mı, değil mi? Ne olduğunu bilmiyoruz. Sıra dışı bir şey olduğunda büyüğümüz olarak ilk önce muhtarımıza başvurur, danışırız. Ona göre işlem yapılır. Bu şahıs bizi kafasına bellemiş olabilir. Sonra tekrar gelip bizlere zarar vermek isteyebilir. Kişinin ne olduğunu bilmediğimizden tedirginiz. Şahsın ne olduğunu bilmiyoruz, tanımıyoruz. Tedirgin olduk. Şahsın araştırılmasını istiyorum" şeklinde konuştu.

Muhtar Çolak, "Mahalle halkımız rahatsız olmuş, emniyete bildirdik"

Mersincik Mahalle Muhtarı Yakup Çolak ise olayla ilgili olarak, "Bizim mahallede böyle şeyler olmaz. Olunca da bize tuhaf geliyor. Akşam üstü Murat kardeşimiz geldi. Mahallede kimliğini bilmediğimiz bir şahsın olduğunu, bu şahsı polislerin alıp götürdüğünü anlattı. Bizde şahsın orada olup olmadığını öğrenmek için emniyetimize gittik. Orada yoktu. Gerekli işlemlerin yapıldığı söylendi. Belki hastaneye götürdüler, bilmiyoruz. Komiserim bize şahsın meczup olduğunu söyledi. Tanımadığımız bir insan bu şahıs. Birkaç tane daha arkadaşımızın evine gitmiş. Başka evlerin önlerinde gezinmiş. ‘Çay içmeye geldim’ demiş. Bilmediğimiz, değişik tipte bir adam. Bundan da mahalle halkımız rahatsız olmuş. Gelip bize bildirdiler, biz de emniyet güçlerimize bildirdik. Gerekli olanı yaptıklarını söylediler. Emniyetten sonra arkadaşlarla beraber sokakları gezdik ama şahsa rastlayamadık. İnşallah bundan sonrası olmaz" ifadelerini kullandı.