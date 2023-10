Dünyanın en önemli pazarlama guruları, iş dünyasının en etkin liderleri, ilham veren ünlü isimler, bu sene üçüncüsü gerçekleşecek olan Global Marketing Summit 2023’te bir araya geliyor.

Inspark, Turkcell, Unilever ana sponsorluğunda, BSH resmi sponsorluğunda 18-19 Ekim tarihlerinde İstanbul’da düzenlenecek Global Marketing Summit 2023, dolu bir programla pazarlama ve iş dünyasını ağırlamaya hazır. Zirve, 90 oturumda birbirinden değerli 200’ün üzerinde konuşmacıyı ağırlayacak. Zirve’ye tüm dünyadan ve Türkiye’den önemli ilgi var. Türkiye’de pazarlama sektöründe yapılmış en fazla konuşmacılı ve en fazla C level konuşmacılı global etkinliklerinden biri olan Global Marketing Summit’i geçtiğimiz yıl 143 ülkeden 55 bin katılımcı izlemişti.

Zirvede yapılacak etkinlikler hakkında şu bilgiler verildi:

‘Sürdürülebilir İş, Sürdürülebilir Dünya’

Tüm dünyadan yoğun ilgi gören Global Marketing Summit 2023 ‘Sürdürülebilir İş, Sürdürülebilir Dünya’ teması ile gerçekleşecek. 18-19 Ekim’deki fiziki oturumların ev sahibi Mandarin Oriental Bosphorus olacak. 18 Ekim tarihinde yine aynı mekânda CEO’ların ve üst düzey pazarlama liderlerinin katılımı ile yüz yüze Liderler Çemberi Özel Buluşması da düzenlenecek.

Global Marketing Summit 2023’ün diğer günlerinde ise (17-18-19-20 Ekim) İstanbul’daki fiziki oturumlara ‘kayıt yaptırmış olan’ katılımcılara özel online içerikler paylaşılacak. Bu özel içerikler ömür boyu ulaşabilme olanağı ile katılımcılar için önemli bir arşiv değeri taşıyacak.

Global Marketing Summit 2023’te ‘Yıldız Yağmuru’

Cumhuriyetin 100. Yılına bir saygı duruşu niteliği de taşıyacak olan Global Marketing Summit 2023’ün açılış konuşmasını Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat’ın yapacağı açıklandı. Pazarlama sektörünün dünyadaki en etkili ismi olarak kabul edilen pazarlama gurusu Philip Kotler, zirvede üçüncü kez onur konuşmacısı olarak yer alacak.

Kotler’le sınırlı kalmayacak Yıldızlar Yağmurunda, Lider Marka Stratejisti, Çok Satan Yazar, Aranan Konuşmacı ve Televizyon Kişiliği Laura Ries, Marka ve Kültür Uzmanı, NYT Çok Satan Yazarı, TIME Dergisi dünyanın en etkili 100 kişisinden biri, Thinkers 50 Dünyanın en iyi 20 iş düşünüründen biri Martin Lindstrom, Küresel Düşünce Lideri, Success Hindistan Kurucusu, ADR, Hindistan İnsan Hakları Yüksek Mahkemesi Avukatı, Liderlik Yazarı Abha Maryada Bhatt, Duke Üniversitesi Psikoloji Profesörü, Davranışsal Ekonomist ve Yazar Dan Ariely, FinchFactor Global Kurucusu Kerrie Finch, Wharton Üniversitesi Profesörü, Çok Satan Kitapların Yazarı ve Danışman Jonah Berger, PepsiCo Global Design Başkanı Mauro Porcini, Fortune 500’ün Fütüristi, ’Pazarlamanın Nostradamus’u, En Çok Satan Yazar ve Küresel Konuşmacı Faith Popcorn, Michigan Üniversitesi - Stephen M. Ross İşletme Okulu Pazarlama Profesörü, En Çok Satan Yazar ve Baş Strateji Sorumlusu Dr. Marcus Collins, Target Marketing of Santa Barbara Başkanı, Pazarlamada Yapay Zeka Danışmanı ve Yazar Jim Sterne, Alvimedica Yönetim Kurulu Başkanı ve Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Leyla Alaton, The Marketing Leadership Masterclass Kurucusu ve Yazar Thomas Barta, İnsan İnovasyon Tasarımcısı Arzu Kaprol, Tribewanted Kurucusu, Raaise Eş-Kurucusu ve Topluluk Oluşturucusu Ben Keene, Wolf Mama Kurucusu, Cesaret Savunucusu, Etki Lideri, Konuşmacı ve Stratejist Lisa Hogg, Philips Küresel Medya Yönetim Başkanı, Dijital Pazarlama ve E-Ticaret Kıdemli Direktörü Catherina Kowsoleea, Wieden+Kennedy Amsterdam Kreatif Direktörü Kervins Chauvet, Dijital Pazarlama Profesörü, Dijital ve Sosyal Medya Stratejisti ve Yapay Zeka Araştırmacısı Martin Waxman, Gazeteci ve Yazar Dr. Fatoş Karahasan, Akademisyen ve Sosyal Girişimci Prof. Dr. Itır Erhart, Geleceğin Gıdası için Çalışan Aktivist ve Beslenme Uzmanı Dilara Koçak, Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi, Sosyal Etki ve Sorumluluk Merkezi Direktörü Prof. Dr. Çisil Sohodol, PİO Pazarlama İletişimi Okulu Direktörü Prof. Dr. Gresi Sanje, L’OREAL Türkiye Genel Müdürü Sinem Sandıkçı Gökçen, Cisco Genel Müdürü Didem Duru, DELL CEO’su Işıl Hasdemir, Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, IPEKYOL Grup CEO’su Uğur Ayaydın, Thaat’s It! Kurucu ve Strateji Yöneticisi Haluk Sicimoğlu, FutureBright Group of Companies Kurucu Ortağı ve Yazar Akan Abdula, Inspark CEO’su Serdar Susuz, Turkcell CMO’su Alper Ergenekon, Unilever Türkiye ve Ortadoğu Ev Bakım Lideri Ali Fuat Orhonoğlu, We Are Pi CEO’su Alex Bennett Grant, D Strateji Kurucusu Damla Ömür Tantekin, Media.Monk Kıdemli İnovasyon Direktörü Funs Jacobs, Amerikan Hastanesi Damar Cerrahisi Bölümü Doktoru Prof. Dr. Murat Aksoy, Anti Aging ve Biyokimya Uzmanı Dr. Ayşegül Çoruhlu, Heykeltraş Seçkin Pirim, Eğitim Bilimci, Akademisyen ve Parentwiser Kurucusu Dr. Özgür Bolat, Moda Tasarımcısı Zeynep Tosun da konuşma gerçekleştirecek isimler arasında. Zirve, ayrıca kültür, sanat dünyasından da birçok sürpriz ismi konuk edecek.

Türkiye’den dünyaya açılan bir dünya markası

Türkiye’nin önde gelen toplantı ve etkinlik şirketlerinden KREA M.I.C.E. tarafından hazırlanan ve sunulan Global Marketing Summit, her yıl dünyanın en ünlü konuşmacılarını bir araya getirerek pazarlama dünyasının üst düzey katılımıyla önemli başarı elde ediyor ve sadece Türkiye değil, dünyanın dört bir yanından pazarlama profesyonelleri zirveyi büyük bir ilgi ile takip ediyor. Bu yönüyle Global Marketing Summit, Türkiye’den dünyaya açılan uluslararası bir platform ve dünya markası olma özelliği de taşıyor.

“Hayal edilenin ötesini kurguladık”

Zirve Başkanı, KREA M.I.C.E. Kurucusu ve CEO’su, KREA Digital Kurucu Ortağı Seda Mızraklı Ferik, 2023 zirvesinin teknolojinin de desteği ile hayal edilenin ötesinde unutulmayacak bir etkinlik olacağını söyledi. Tüm iş ortaklarına, konuşmacılarına ve izleyicilerine teşekkür etti. Zirveyle ilgili bilgi veren Ferik, “Global Marketing Summit 2023’te Philip Kotler’in altını uzun yıllardır çizdiği ‘Pazarlamanın 4 P’si konseptini bu sene muhteşem içerik, muhteşem mekân, muhteşem ağırlama ve muhteşem fiyat olarak hayata geçiriyoruz” ifadelerini kullandı. Yirmi yılı aşan bir süredir dünyada toplantı endüstrisindeki trendleri takip eden değil belirleyen bir marka olduklarının altını çizen Ferik, her sene gerçekleştirdikleri içerik ve konseptlerin özgün bir kimliğe sahip olabilmesi için büyük bir ekip ile aylar süren çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirtti. Bu yılın teması olan ‘Sürdürülebilir İş, Sürdürülebilir Dünya’ odağına tüm içeriklerde yer verildiğine değinen Ferik, sürdürülebilirliğin bundan sonraki yıllarda da odakta olacağının altını çizdi.

En çeşitli, en kapsayıcı en eşit zirve olma yolunda”

Ferik, 2023 zirvesinde yer alan kadın konuşmacıların, erkek konuşmacılara oranının yarı yarıya olması hedeflerine ulaştıklarını söyleyerek, toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda da örnek etkinlik olma hedefine değindi. Ferik, “Gerek konuşmacı gerekse katılımcı profili açısından dünyanın en çeşitli, en kapsayıcı en eşit zirvelerinden biri olma yolunda ilerliyoruz. Etkinliğimizin dünyada ve Türkiye’de yapılan tüm diğer konferanslara da başarılı bir örnek olması için elimizden geleni yapıyoruz” dedi.

“Dünyada karbon ayak izi en düşük zirveyi kurgulamayı başardık

Seda Mızraklı Ferik, bugüne kadar gerçekleştirdikleri zirvelerin online bölümlerinde kullandıkları özel teknoloji ve 3D sanal gerçeklik sistemi ile ‘fiziki’ bir zirveye katılıyor hissi verdiklerini vurguladı ve kusursuz yayın kalitesi ile fark oluşturduklarının altını çizdi. Ferik, on binlerce kişinin katılımı ile gerçekleşen bir zirve olarak geçen yıl dünyadaki ‘en düşük karbon ayak izi’ konusunda tescillendiklerini, global M.I.C.E. sektörünün bu alanda öncü şirketi olmaktan dolayı mutluluk duyduklarını ve bu yöndeki çalışmaları sürdüreceklerini belirtti.

“Bilgi paylaşılınca büyür”

Seda Mızraklı Ferik, Asya ve Avrupa’nın buluşma noktası olan İstanbul’da dünyada pazarlama sektörünün en önde gelen yıldızlarını ağırlamanın büyük bir heyecan olduğunu belirterek, Global Marketing Summit 2024’ün gelecek sene 15-18 Ekim tarihlerinde gerçekleşeceğinin de erken müjdesini verdi. Ferik, “21 yıldır sektörde faaliyet gösteren lider bir marka olarak düzenlediğimiz geniş kapsamlı zirvelerle hedefimiz, liderlerden liderlere süzülmüş bilgiyi, global olarak etki alanı geniş olan, daha fazla lider ile paylaşmak. Bilgi paylaşınca büyür. Umarım izleyenler Global Marketing Summit’de edindikleri bilgi ve tecrübeyi şirketlerindeki çalışma arkadaşları ile de paylaşır, bilgi ve tecrübe dalga dalga tüm dünyaya yayılır” diye konuştu.