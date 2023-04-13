Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda faaliyet gösteren Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA), yürüttüğü Kırsal Ekonominin Geliştirilmesi Sonuç Odaklı Programı kapsamında yöresel ürünlerin katma değerli hale getirilmesine yönelik yeni bir atılım yapıyor. GMKA, Güney Marmara Bölgesinde "Sürdürülebilir Coğrafi İşaret Hareketi" başlatıyor.

Oda ve borsalar, sivil toplum örgütleri, akademisyenler, araştırmacılar ve yerel yönetimler iş birliğinde coğrafi işaret tescilli ürün sahibi kurum ve kuruluşların coğrafi işaretli ürünün sürdürülebilirliğine katkı sağlayacak gelişim alanları irdelenerek tescilli ürünler özelinde çalışmalar yürütülecek. Çalışmalar çerçevesinde Avrupa Birliği (AB) sisteminde coğrafi işaretli ürünlerin tanıtımı ve pazarlanması konusunda uygulanan yöntemler, ekonomiye ve kırsal kalkınmaya katkıda bulunmuş başarılı coğrafi işaret uygulamaları, tedarik zincirleri, fiyat faktörleri, vergilendirme ve teşvik mekanizmaları, uluslararası coğrafi işaretin kullanımı ve hukuki süreçleri gibi konularda coğrafi işaret temsilcilerine yönelik bilgilendirme toplantılarının gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Yöresel Ürünler Ulusal ve Uluslararası Pazarda Daha Etkin Pazarlanabilecek

Güney Marmara’da ürünlerin coğrafi işaret tescilini alan kurum ve kuruluşların iş birliğinde ihtiyaç duyulan alanlarda danışmanlık sağlanarak yöresel ürünlerin ticarileşmesi destekleneceğini belirten GMKA Genel Sekreteri Abdullah Güç, “Balıkesir ve Çanakkale illerinde Güney Marmara Kalkınma Ajansı tarafından teknik destek programlarıyla devam eden coğrafi işaret sayısını artırma çabalarının yanı sıra hali hazırda coğrafi işaretli olan veya tescil aşamasında bulunan yöresel ürünlerin ulusal ve uluslararası pazarda daha etkin şekilde pazarlanabilirliğinin artmasına yönelik "Sürdürülebilir Coğrafi İşaret Hareketi" başlatılmıştır. Coğrafi işaret tescili ile kalitesi, gelenekselliği, yöreden elde edilen hammaddesi ile yerel niteliklere bağlı olarak belli bir üne kavuşmuş ürünlerin korunması sağlanırken coğrafi işaret yerelliğin ulusala taşınarak kırsalda üretilen ürünlerin daha katma değerli hale gelmesi ve üreticiye daha çok gelir sağlamada çok önemli bir fonksiyona sahiptir. Coğrafi işaretlemede nicelik artsa da coğrafi işaret alan ürün sayısına karşın coğrafi işaretlemeyi doğru şekilde kullanan tanıtım, pazarlama ve satışta işaretlemenin sağladığı yararlardan yeterince faydalanabilen ürün sayısının artırılması gerektiği gözlemleniyor. Güney Marmara Bölgesinin illeri Balıkesir ve Çanakkale coğrafi işaret tescilli ürün sayısı ve tescil alma potansiyeli taşıyan yöresel değerleriyle bu alanda önemli konumdadır. “Sürdürülebilir Coğrafi İşaret Hareketi” çerçevesinde uygulanacak politikalar ve yürütülecek faaliyetlere yol göstermesi ve katılımcı yaklaşımı artırmak amacıyla oluşturulmuş GMKA sitesi duyurularında anket formunun coğrafi işaret tescili almış ve coğrafi işaret tescil başvurusu devam eden kurumlar başta olmak üzere, ilgili paydaşlar tarafından 28 Nisan 2023 tarihine kadar doldurulması bekleniyor” dedi.