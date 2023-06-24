Bayram tatili için yola çıkan tatilciler Anadolu Otoyolu Sakarya geçişi Ankara istikametinde yoğunluk oluşturdu. Trafik, zaman zaman durma noktasına geldi.

Bayramı tatili nedeniyle memleketlerine gitmek için yola çıkan tatilciler Anadolu Otoyolu ve D-100’ün Ankara istikametinde yoğunluk oluşturdu. Akyazı-Hendek ilçeleri arasında trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Tatilcilerin sorunsuz bir yolculuk yapmaları için tedbirlerini artıran İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri sürücüleri hız yapmamaları, takip mesafelerini korumaları ve emniyet kemerlerini takmaları konusunda uyarıyor. Yoğunluğun sürmesi bekleniyor.

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