İnegöl Devlet Hastanesi Başhekimi Hayrettin Göçmen'in annesi hayatını kaybetti.

İnegöl Devlet Hastanesinden Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Sabiha Göçmen'in annesi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çinili camiinde kılınan cenaze namazına Kaymakam Eren Arslan, Belediye Başkan Yardımcısı Durmuş Aydın, AK Parti eski Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, Sağlık Sen Bursa Başkanı Gökhan Yünkül, oda ve dernek başkanları ile cemaat katıldı.

Merhume Çinili camiinde kılınan cenaze namazının ardından Orhaniye Mezarlığına defnedildi.

Merhumeye Allah’tan rahmet dost ve yakınlarına başsağlığı dileriz.