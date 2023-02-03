Saadet Partisi Turgutalp Mahalle Başkanı Sünen Usta, Göçmen Camii önünde bulunan kavşakta 4 cadde-sokağın birbirine bağlandığını ve trafik tıkanıklığı yaşandığını belirterek yetkililere çağrıda bulundu.

Mahmut Esatbey Caddesi, Ayverdi Sokak, İsmail Hakkı Timur Sokak ve Göçmen Camii Sokak güzergahlarını birbirine bağlayan kavşak ile alakalı açıklama yapan Saadet Partisi Turgutalp Mahalle Başkanı Sünen Usta, "Burada hata yapmadan sağa sola dönüş yapmak bölgeyi iyi bilmeyenler için neredeyse imkansız" dedi. Usta bölgede çalışma yapılması için yetkililere çağrı yaptı.

Usta'nın açıklamaları şu şekilde;

TRAFİKTE KARIŞIKLIK VE TIKANIKLIK OLUYOR

"Değerli Turgutalp Mahallesi sakinleri ve kıymetli İnegöllü hemşerilerimiz. Bugün mahallemiz sınırları içerisinde bulunan ve 4 caddeyi birbirine bağlayan Göçmen camiinin önündeki kavşağı gündeme getirmek ve çözümü için yetkilileri harekete geçirmek istiyoruz. Hepinizin bilgiği üzere Göçmen Camii'nin önünde bulunan ve 4 caddeyi-soğağı birbirine bağlayan bu alanda her zaman karışıklık, trafik tıkanıklığı olmakta. Sonucunda da çok sayıda maddi hasarlı ve yaralamalı kazalar meydana gelmekte."

KAVŞAK BENZERİ YAPI ŞOFÖRLERİN KAFASINI KARIŞTIRIYOR

"Bölge Mahmut Esatbey Caddesi, Ayverdi Sokak, İsmail Hakkı Timur Sokak ve Göçmen Camii Sokak güzergahlarını birbirine bağlıyor. Bilindiği gibi İnegöl'ümüzün en işlek olduğu alanlarından biri ama ortaya konulan kavşak veya kaşvak benzeri yapı trafiği hepten işin içinden çıkalmaz bir hale getiriyor. Özellikle Kemalpaşa istikametinden yani Ayverdi Sokak üzerinden gelenler kavşağın içinden mi dışından mı döneceğini ilk bakışta kestiremiyor. Aynı şekilde İsmail Hakkı Timur Sokak üzerinden gelerek Mahmut Esatbey Caddesi istikametine gitmek isteyenler eğen bölgeyi bilmiyorsa yanlış yere koyulmuş kavşağın yine iç kısmından geçerek sola dönüş yapıyor. Burada hata yapmadan sağa sola dönüş yapmak bölgeyi iyi bilmeyenler için neredeyse imkansız."

BÖLGEDE ÇALIŞMA YAPILMASINI TALEP EDİYORUZ

"Yine yaşanan bu keşmekeşlik trafik tıkanıklığını ve kazaları da beraberinde getiriyor. Saadet Partisi Turgutalp Mahalle Teşkilatı olarak yetkililerden bu bölgeyle ilgili çalışma yapılmasını talep ediyoruz. Tüm İnegöllülere bereketli ve sağlık günler diliyoruz."