İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye'de yasal izin bulunmayan yabancılara sahte belge düzenleyerek sınır dışına çıkma girişimlerine karşı gerçekleştirilen "KALKAN-14" operasyonlarında 25 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Türkiye'nin her bölgesinde kararlı bir şekilde devam eden operasyonların, ülkeyi düzensiz göçün hedefi ve transit geçiş yolu haline getirmeye çalışan kaçakçılara karşı duruşlarını sürdüreceğini belirtti.

"Türkiye’de yasal kalış hakkı olmayan yabancılara sahte belgeler düzenleyerek sınır dışı edilmelerine engel oldukları tespit edilen 1’i Doktor, 3’ü Noter görevlisi, 5’i danışmanlık şirketi sahibi ve 1’i Posta görevlisi olmak üzere 25 şüpheli "KALKAN-14" operasyonlarında yakalandı.

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;

Düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığını önlemek için ülkemizin her bölgesinde kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız aralıksız devam edecek. Ülkemizi düzensiz göçün hedefi ve transit geçiş yolu haline getirmeye çalışan göçmen kaçakçılarına asla fırsat vermeyeceğiz.️

İstanbul Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğüne, İl Göç İdaresi’nin yaptığı bildirim sonucu yapılan incelemelerde; yabancı vatandaşların, insani veya kısa dönem ikamet belgesi başvurularında ibraz ettikleri;

📌kira kontratları,

📌doktor raporları,

📌faturalar ve diğer muhtelif evrakların usulsüz veya sahte olarak düzenlendiğinin tespit edilmesi üzerine “Rüşvet, resmi belgede sahtecilik ve göçmen kaçakçılığı” suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında; aralarında kamu personelleri, danışmanlık şirketi sahipleri, postacı, doktor gibi çeşitli meslek gruplarına sahip insanların bulunduğu şüphelilerin, örgütsel faaliyet kapsamındaki hiyerarşik ağ içerisinde, sahte belgeler düzenleyerek yüksek haksız kazanç sağladıkları tespit edildi.

Operasyonları düzenleyen İstanbul Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünü ve Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle.