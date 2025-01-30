Savaşlarda ve göç yollarında yaşamını yitirenler için Mudanya Mütareke sahilinde Mudanya Belediyesi'nin koordinesinde düzenlenen programda mübadil dernekler denize karanfil bıraktı.

Programa Lozan Mübadilleri Vakfı Mudanya Temsilciliği ile Mudanya Giritliler ve Yanyalılar Kültür ve Dayanışma Derneği ve Mudanya Lozan Mübadilleri Derneği'nin başkan ile üyelerinin yanı sıra Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, belediye meclis üyeleri, STK’ların temsilcileri ve mübadiller katıldı.

Programda mübadil kuruluşların 102. yıl dolayısıyla ortak bildirisi Lozan Mübadilleri Vakfı üyesi Birsen Kermen tarafından okundu. Türkiye ve Yunanistan arasında 30 Ocak 1923'te Lozan'da imzalanan Türk-Yunan Mübadele Sözleşmesi'nin iki ülke arasında barışın temelini attığını ve ancak yaklaşık 2 milyon insanı vatanlarından kopardığına dikkati çekilen bildiride, mübadelenin sadece Türkler ve Yunanlılar için değil, hiç kuşkusuz tüm insanlık için önemli dersler içerdiği kaydedildi. Göçlerin en önemli nedeninin savaşlar olduğunun anımsatıldığı bildiride, tüm politikacılar da, "Savaş zaruri ve hayati olmalıdır. Milletin hayatı tehlikeye maruz kalmadıkça savaş bir cinayettir" felsefesini benimsemeye, dünya halklarını da "Yurtta sulh, cihanda sulh" şiarını özümsemeye davet edildi.

Göçün izlerini taşıyan Mudanya sokaklarında, geçmişi anmak ve geleceğe köprü kurmak için bir araya geldiklerini ifade eden Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç ise, acıların da kültürel miras olduğunu belirterek, hiç unutmadan geleceğe taşınması gerektiğini vurguladı. Başkan Dalgıç, göç olayını da 'afet' olarak nitelendirerek, bu konudaki toplumsal katkının eksik edilmemesi gerektiğini savundu.

Denize karanfil atılması sonrasında etkinliklerin ikinci bölümü Montania Hotel'de gerçekleştirildi. Girit lezzetleri tadımı ve Birsen Kermen ve Sevgi Akuş’ın Girit dokumaları ve Girit dantelleri sergisi görücüye çıktı. Mudanya Belediye Başkan Yardımcısı Baran Güneş’in moderatörlüğünde iki oturumda gerçekleşen ‘Göçün Kültürel Mirası’ konulu panelde, akademisyenler mübadillere ilişkin sunumlar yaptı. Etkinlikte ayrıca Özlem Doğuş Varlı, Nkos Andrikos ve Ersen Varlı tarafından “Mübadil Türküleri” sonrası Orhan Tekeoğlu ve Nurdan Tekeoğlu yönetmenliğindeki “Paramparça” adlı ödüllü belgesel film gösterimi yapıldı.