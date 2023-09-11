İmplant seçiminde kriterler hastanın vücuduna bağlıdır. Hastanın göğüs yapısı, meme genişliği, memesinin şekli bizim için çok önemlidir. Eğer meme dokusu hastanın göğsünde aşağıdaysa ya da memede sarkma varsa o zaman hem memeyi toparlamak, hem içeriye bir silikon koymak gerekecektir. Burada bizi sınırlayan en önemli faktör memenin var olan genişliğidir. Meme eğer 12 santim ise bundan mutlaka daha dar bir implant içine yerleştirmek gerekecektir. Hastanın göğüs yapısı el verdiğince içeri belli bir implant yerleştirilebilir. Meme yapısı dar hastalarda çok büyük silikonlar koymak mümkün değildir.