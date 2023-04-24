6 Şubat tarihinde yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremin ilk anından itibaren Kahramanmaraş’ta hizmet veren Gökbayrak Platformu, depremzedelerin yanında olmaya devam ediyor.Tural ŞAHBAZLI / KAHRAMANMARAŞ (İGFA) - Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Pınarbaşı mahallesinde bulunan Muhsin Yazıcıoğlu parkında kurdukları çadırkent, aşevi ve sosyal marketle depremzedelerin yanında olduklarını ifade eden Gökbayrak Platformu Kahramanmaraş İl Başkanı, aynı zamanda Beklenen Cemre Derneği Kahramanmaraş Kurucu Başkanı Seyfullah Dizibüyük şu ifadeleri kullandı:

“Yüz yılın felaketi olarak adlandırılan bu felaketin en başından beri Türkmen elinden ve Doğu Türkistan’dan soydaşlarımızla birlikte Kahramanmaraş’ta hizmet vermeye başladık. Milletimize yardımcı olmak adına mücadelemize başladık. İlk olarak Cahit Zarifoğlu İlköğretim Okulu'nda başladık. Sağ olsun, Kerküklü hayırsever bir iş insanımız mobil mutfağını gönderdi. Biz de üç öğün sıcak yemek çıkarmaya başladık. İlk günler yaklaşık 300 ailemiz vardı orada yani 700-⁠800 kişilik ailemiz vardı. Bu vatandaşlarımızın tamamen temel ihtiyaçları bu oluşturduğumuz Platformu sayesinde karşılandı. Şu anda da Muhsin Yazıcıoğlu Parkı’nda Gökbayrak Şehitler Çadır Kenti olarak hizmet veriyoruz. Burada 60 çadırımız var. Bunların tamamen temel ihtiyaçları yine bu platform aracılığıyla karşılanıyor. Yine sıcak yemek hizmetimiz devam ediyor ve bütün imkanlarımı için seferber etmiş durumdayız.”

Açtıkları sosyal markette cemre puanlarıyla vatandaşların ihtiyaçlarını karşıladıklarını aktaran Başkan Dizibüyük, “Sahada yaklaşık 40-⁠50 kişilik gönüllü ekibimiz var, bunlar bütün köyleri, bütün mahallelerimizi devamlı geziyorlar. Instagram sayfamız var. Yardım talebinde bulunan insanlar oradan talepte bulunuluyor. Bizde gönüllü ekibimizi yönlendiriyoruz. Ekibimiz vasıtasıyla teyit aldığımız ailelerimize gıda, hijyen ve kıyafet başta olmakla tüm ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Burada bir Cemre puanı sistemi geliştirdik. Örnek veriyorum. 4 kişilik bir ailemize 1000 Cemre puanı veriyoruz. Bir de işte aile çekirdek ailenin geçim şartları nedir? Ne değildir? O kriteri baz alınıyor. Ona göre Cemre puanı veriyor ve buraya davet ediyoruz. Gelebilenler geliyor, gelemeyenleri ise yine ekip arkadaşlarımız getiriyor buraya. Vatandaşlarımız da sosyal marketimizden ihtiyaçlarını alıyorlar” diye konuştu.