Çanakkale’nin Gökçeada ilçesine bağlı Eşelek köyünde mera ıslah çalışmalarının sonuçları alınmaya başlandı. 4150 dekarlık mera alanında ıslah çalışmaları tamamlanarak, yapılan incelemenin ardından mera otlatmaya açıldı.

Açılışa, Gökçeada Kaymakamı Dr. Serhat Doğan, Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ, İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Latif Candan, ilçe Tarım ve Orman Müdürleri, Eşelek Köy Muhtarı Erol Dönmez, Teknik personel ve üreticiler katıldı.

Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ açılışta yaptığı konuşmada, “Çanakkale’de 330 bin dekar alan meralardan oluşmaktadır. Bu alanların 90 bin dekarı, % 27’si Gökçeada da. Bir hayvancılık işletmesinin temel giderlerinin % 70’i yem masraflarından oluşmaktadır. Karlı bir hayvancılık için meralar çok önemlidir. Yem masraflarını ancak Islah edilmiş, yüksek verimli meralarla düşürmemiz mümkündür. Bizler Bakanlığımız ve İl Müdürlüğümüz olarak bunun bilincinde olduğumuzdan başta mera ıslahları olmak üzere meralarımızdaki verim ve kaliteyi arttıracak çalışmalar yapmaktayız. İlimizde 27 merada ıslah çalışmalarını tamamladık. Eşelek köyünde ilki 2009 yılında, sonuncusu şu anda üzerinde olduğumuz mera olmak üzere iki ıslah projesi yürüttük. Son yapılan çalışma ile 4150 dekarlık mera parselinin etrafının Tel çit ile çevrilmesi, Gökçeada’daki mera alanlarında yoğun miktarda bulunan Abdestbozana karşı yabancı ot mücadelesi uygulaması; Yonca, Korunga, Domuz Ayrığı ve Kamışsı yumak bitkilerden oluşan tohumlama çalışması ve gübreleme faaliyetleri yapılmıştır. Üreticilerimize, bölgemize hayırlı olmasını temenni ederim” dedi.

Yapılan incelemenin ardından ıslah çalışması tamamlanan mera alanı otlatmaya açıldı.