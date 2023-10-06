Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Biyoloji Bölümü Yüksek Lisans öğrencisi Emre Sandık, ihbar üzerine gittiği Çanakkale’nin Gökçeada ilçesine bağlı Eşelek köyü Aydıncık kumsalında caretta caretta yuvası buldu. Caretta caretta yavrularının güvenli bir şekilde denize ulaşması sağlandı. ÇOMÜ DEKUM Müdürü Prof. Dr. Şükran Yalçın Özdilek, "Kuzey Ege’de deniz kaplumbağalarının yuvalarının olduğuna dair 2’nci kesin kaydımız. Bundan 3 yıl önce Kabatepe’de gene Ekim ayında Kum plajında bir yuva kaydımız vardı" dedi.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Deniz Kaplumbağaları Araştırma ve Uygulama Merkezi (DEKUM) bünyesinde araştırmalarını sürdüren Biyoloji Bölümü Yüksek Lisans öğrencisi Emre Sandık, 25 Eylül tarihinde Gökçeada ilçesine bağlı Eşelek köyü Aydıncık kumsalında caretta caretta yavrusu bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye gitti. Sandık, 26 Eylül’de caretta caretta yuvasını buldu. 9 günlük bilimsel çalışmaların yapılmasının ardından yavru caretta carettaların dün Aydıncık kumsalında güvenli bir şekilde denize ulaşması sağlandı.

ÇOMÜ DEKUM Müdürü Prof. Dr. Şükran Yalçın Özdilek, "Geçen hafta merkezimize Gökçeada’da bir yavru kaplumbağa kumsalda bulunduğu ihbarı geldi. Gökçeada’da eski öğrencimiz olan Pınar Kaymaz merkezimize ulaştı. Biz orada yavru deniz kaplumbağasını görünce orada bir yavru olabileceğini düşündük. Hatay’da izleme çalışması henüz bitmişti. Oradan gelen bu konuda uzman olan öğrencim Emre Sandık sahaya gitti. Yuvanın yerini buldu. Çok heyecanlandık. Artık Gökçeada’da Eşelek köyündeki Aydıncık kumsalında bir caretta caretta yuvamız var. İçinde de hatırı sayılı miktarda yavru vardı. Bunlardan bir kısmı açılıp denize gitmişti, bir kısmı hala yuvada duruyordu. Biz onları takip ettik. Birkaç günlük sürede denize salımlarını izledik. Bilimsel bütün kayıtları aldık. Bu kayıt bize Kuzey Ege’de deniz kaplumbağalarının yuvalarının olduğuna dair 2’nci kesin kaydımız. Bundan 3 yıl önce Kabatepe’de gene Ekim ayında Kum plajında bir yuva kaydımız vardı. Böylece Kuzey Ege’de Türkiye’nin bu kıyılarında bizim deniz kaplumbağalarının saçılmış bir şekilde yuvalama yerinin olduğunu söyleyebiliriz. Ülkemiz, deniz kaplumbağaları için önemli bir bilgi. Deniz kaplumbağalarının sayısı etkin koruma çalışmaları nedeniyle artıyor. Bu da artık deniz kaplumbağalarının belki de Kuzey Ege’de daha görünür hale gelmesine yol açıyor. Biz yuvanın bulunmasıyla ilgili birimlere başvuracağız. Önümüzdeki yıl o kumsalın takibini gerçekleştireceğiz. Önümüzdeki yıl da yuva var mı, yok mu diye bakacağız. Eğer varsa oranın tehditlerini ortaya koyarak gerekli tedbir ve önlemleri oranın yerel otoritesiyle birlikte almayı planlıyoruz" dedi.

Yaz sezonlarında Hatay Samandağ bölgesinde deniz kaplumbağaları koruma ve izleme çalışması yürüttüklerini belirten ÇOMÜ Biyoloji Bölümü Yüksek Lisans öğrencisi Emre Sandık ise, "Bu sezonda Hatay Samandağ’da çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Sezon bittikten sonra Çanakkale’ye döndüm. Bir ihbar üzerine Gökçeada’nın Eşelek köyü Aydıncık kumsalına gittim. Orada 2 gün kaldım. 2 gün boyunca ihbar üzerine yavru carettanın yuvasını buldum. Bilimsel çalışmalarımızın ardından hocamızla birlikte güvenli bir şekilde yavru carettaların denize ulaşmasını sağladık. Gökçeada’da ilk defa böyle bir durumla karşı karşıya kaldık. Adadaki diğer kumsalları, koyları dolaştım. Bu bölgelerde de caretta izlerine rastladım" diye konuştu.