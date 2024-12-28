Çanakkale’nin Kuzey Ege Denizi’ndeki Gökçeada ilçesine poyraz fırtınası nedeniyle 3 gündür deniz ulaşımı sağlanamıyor. Bozcaada ilçesine yapılması planlanan tüm feribot seferleri de iptal edildi.

Kuzey Ege Denizi’nde etkili olan fırtına nedeniyle Gökçeada-Kabatepe hattındaki feribot seferleri, 26-27 Aralık’ta iptal edildi. Bugün de Gökçeada-Kabatepe hattında feribot seferleri yapılamadı.

Çanakkale Boğazı ve adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firması, Gökçeada-Kabatepe, Geyikli-Bozcaada hattında bugün tüm tarifeli feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Buna göre; Kabatepe-Gökçeada Hattı’nda, Gökçeada’dan saat 07:00, 11:00, 17:00, Kabatepe’den saat 05:00, 09:00, 15:00 ve 19:00, Geyikli-Bozcaada’da hattında ise, Bozcaada’dan saat 07:00, 10:00, 14:00 ve 18:00, Geyikli’den ise saat 08:00, 11:00, 15:00 ve 19:00 seferleri olumsuz hava şartlarından nedeniyle iptal edildi.