İnegölspor’umuz, 2. Lig ekibi Tarsus İdman Yurdu’ndan sol bek Gökhan Meral ile 1,5 yıllık anlaşma sağladı.

Kulüp tesislerimizde düzenlenen imza törenin Yönetim Kurulu Üyelerimiz Mehmet Özdamar ile Turgut Başdinç katıldı.

İmza töreni sonrası açıklama yapan Yönetim Kurulu Üyelerimiz Mehmet Özdamar, şunları söyledi:

“Hem bu sezonun hem de önümüzdeki sezonun takımını oluşturmak adına transfer çalışmalarımıza devam ediyor. Bugün Tarsus İdman Yurdu’ndan sol bek Gökhan Meral ile 1,5 yıllık anlaşma sağladık. İnşallah Gökhan kardeşimiz takımımıza önemli katkılar sağlayacak. Anlaşmanın her iki taraf içinde hayırlı olmasını diliyorum.”

Gökhan Meral ise “İnegölspor gibi büyük bir camiaya geldiğim için mutluyum. Yapılan transferlerle güzel bir ekip olduğumuza inanıyorum. İnşallah taraftarlarımıza seyir zevki yüksek ve gol galibiyetli maçlar izlettireceğiz. Anlaşmanın hem şahsıma hem de İnegölspor camiasına hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.”dedi.