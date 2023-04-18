Konya Büyükşehir Belediyesi, dünyanın en büyük 5 turizm fuarı arasında yer alan 26. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’nda (EMITT) Konya’yı tanıttı. Fuara özel bir stantla katılım gösteren Konya Büyükşehir, destinasyonlar dalında en iyi stant seçildi.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi, goKonya.com platformuyla Konya’yı tanıttığı 26. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’nda destinasyonlar dalında en iyi stant ödülünü aldı.

GoKonya.com standında; 5 duyuya yönelik (Gör, Dokun, Kokla, Dinle, Tat) deneyim tasarımlarıyla zengin içerikler stant ziyaretçileriyle paylaşıldı.

Ziyaretçilere özellikle Hüyük çileği ve Çumra kavunu aromalı lezzetler ile Karatay ve Güneysınır lavanta kokularının deneyimleri yaşatıldı.

Kültür ve inanç turizmi başta olmak üzere doğal ve tarihsel kültür varlıkları ile 4 mevsim boyunca Konya’da yapılacak tüm etkinliklerin duyurulduğu fuarda, Konya Büyükşehir Belediyesi’nin standı çok sayıda yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırladı.