Bursa’da konser veren pop müziğin ünlü ismi Göksel, Bursalıları coşturdu.

Ünlü şarkıcı Göksel, Bursalı sevenleriyle buluştu. Konsere, genç yaş grubundaki müzikseverler büyük ilgi gösterdi. Konserde eski ve yeni şarkılarından oluşan geniş bir repertuvara yer veren Göksel’e, izleyiciler "Yalnız Kuş", "Sen Orda Yoksun" ve "Denize Bıraktım" gibi sevilen şarkılarında eşlik etti.

Göksel’in performansı, konserin sonunda sanatseverler tarafından büyük alkış aldı. Geniş bir dinleyici kitlesine hitap eden Göksel, yaklaşık iki saat sahnede sevilen şarkılarını Bursalılar için seslendirdi.