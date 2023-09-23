Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ve Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, ’Başakşehirli Aile Tribünü’ projesi kapsamında stadyumun dışında yapılan eğlence ve konser alanında genç taraftarlarla bir araya geldi.

Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında oynanan Başakşehir - Galatasaray maçı öncesinde Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ve Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Başakşehir Aile Tribünü projesi kapsamında Fatih Terim Stadyumu’nun dışındaki eğlence alanında genç taraftarlarla buluştu. Taraftarlar merak ettiklerini, Başkan Gümüşdağ ile Başkan Kartoğlu’na sordu.

Genç taraftarlar ayrıca etkinlik alanına kurulan parkurlarda eğlenceli anlar yaşadı.