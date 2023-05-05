Nevşehir'in Güzelyurt Mahallesi’nde bulunan Göktürk 1 ve Göktürk 2 Parkları, Nevşehir Belediyesi tarafından yenileniyor.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir Belediyesi ekipleri park içerisine futbol, tenis ve basketbol sahaları yapıyor.

Vatandaşların keyifle vakit geçirebilecekleri yeni yaşam alanlarını şehre kazandırmaya devam eden Nevşehir Belediyesi, bir yandan mahallelere yeni parklar kazandırırken bir yandan da mevcut parkları yeniliyor. Son iki yıl da kente kazandırdığı parklarla bir rekora imza atan Nevşehir Belediyesi, bu yıl da parklarda hummalı bir çalışma gerçekleştirecek.

Nevşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, son olarak Güzelyurt Mahallesi Emre Sokak’ta bulunan Göktürk 1 ve Göktürk 2 Parklarının yenilenmesi için çalışma başlattı. Toplam 5 bin 527 metre kare büyüklüğe sahip park alanı içerisine basketbol, tenis ve futbol sahaları yapan belediye ekipleri, park içerisindeki kent mobilyalarını da yeniliyor.

Çocuk oyun grubunun yerleştirileceği parka spor kondisyon aletleri de kuracak olan belediye ekipleri, parkı kısa süre içerisinde mahalle sakinlerinin hizmetine açmayı planlıyor.